Trang Nhung trải lòng chuyện kết hôn sớm, ít xuất hiện sau khi lập gia đình

Ca sĩ Trang Nhung sinh năm 1973, gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Trong sự nghiệp của mình, giọng ca quê Quảng Ninh từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi như Giọng hát hay Hà Nội, Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Tuyệt đỉnh tranh tài 2014… Dù có giọng hát trời phú và nhiều cơ hội phát triển nghệ thuật song nữ ca sĩ lại dành thời gian chủ yếu cho tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn.

Trong chương trình Lời tự sự, khi được hỏi về lý do quyết định dừng lại sự nghiệp nghệ thuật để xây dựng gia đình, Trang Nhung thừa nhận “chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta thay đổi”. Thời điểm kết hôn, giọng ca quê Quảng Ninh còn khá trẻ. “Tôi xác định sự nghiệp quan trọng nhất của phụ nữ là những đứa con. Khi có con rồi, hầu như mình phải kìm nén đam mê lại. Thấy lời mời đi hát, tôi rất thích. Nhưng khi con ốm, hay bài vở lộn xộn thì tôi bỏ hết để ở nhà chăm con", cô nói.

Trang Nhung thừa nhận cô bị lẫn lộn giữa sự nghiệp và con cái. Do đó, dù cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song chỉ dừng lại ở mức độ có mặt trên thị trường chứ không phải để kiếm sống. Nữ khách mời chọn cách nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan sau khi lập gia đình: “Tôi thấy được hát là tốt rồi, còn một người yêu mến thì tôi cũng hết lòng. Cách nghĩ của mình như vậy nên không có gì phải buồn cả. Khi tôi xuất hiện, nhiều hay ít khán giả thì tôi cũng vẫn hát nhiệt tình như vậy".





Trang Nhung thấy bản thân may mắn khi mọi người vẫn còn yêu quý, nhớ đến giọng hát của cô. Đối với nữ ca sĩ thì đó đã là niềm hạnh phúc. Giọng ca quê Quảng Ninh khẳng định chỉ trừ khi không hát được nữa cô mới từ bỏ đam mê chứ “còn hát được là còn cống hiến". Hiện tại, Trang Nhung mong muốn có một công ty riêng để sản xuất các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi, giúp các bé có thể rèn luyện sức khỏe, sự tự tin trên sân khấu.

Trong chương trình, Trang Nhung cũng có dịp chia sẻ về cô con gái tài năng Bích Ngọc. Được biết bé từng giành á quân Vietnam's Got Talent 2015, á quân Gương mặt thân quen nhí 2017. Nữ ca sĩ tiết lộ trước đây, con gái khá nhút nhát. Do đó, cô quyết định cho bé tham gia các cuộc thi để va chạm, mạnh dạn hơn. "Khổ một cái là khi thi xong cháu lại về học, chứ không thể là một nghệ sĩ đi biểu diễn được", khách mời bộc bạch. Theo Trang Nhung, điều đó giúp Bích Ngọc nuôi dưỡng cảm xúc dành cho âm nhạc nhưng khi biểu diễn thì không thể bằng so với các ca sĩ nhí hoạt động thường xuyên.

Đồng thời, giọng ca quê Quảng Ninh cho rằng năng khiếu trong âm nhạc là điều khá quan trọng. "Tôi chỉ tiếc là con không đi hát thường xuyên được. Cái gì cũng phải học, rèn luyện cả. Tôi đang cho con học thêm về đàn. Từ từ bé lớn, nếu đam mê của con còn và muốn cống hiến thì con sẽ tự tập và vươn lên. Tôi chỉ bên cạnh chỉnh những gì con còn thiếu. Chứ không thể nào mình dắt tay đi được hết. Tất cả là do bé có muốn hay không", Trang Nhung nêu quan điểm.