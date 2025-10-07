Trắng trợn buôn lậu qua cửa khẩu Bắc Luân 2

Vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) vừa được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá gây xôn xao dư luận.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container nhập lậu ẢNH: N.T

đường dây buôn lậu này có sự cấu kết với người Trung Quốc, sử dụng thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng hình thức nhập khẩu hàng gia công cho doanh nghiệp FDI. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 người, trong đó có 3 người Trung Quốc, để điều tra về hành vi tội buôn lậu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 29.9, lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ 28 xe container vừa thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển hàng về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP.Hải Phòng). Điều bất thường là 176 tờ khai hải quan của 75 doanh nghiệp đều đã được hoàn tất thủ tục thông quan chính ngạch. Tuy nhiên, kiểm hóa 19 container đầu tiên cho thấy từ 30 - 70% hàng hóa là hàng nhập lậu, thậm chí có 3 container chứa 100% hàng lậu, tổng giá trị ước tính trên 30 tỉ đồng.

Hàng hóa bị phát hiện chủ yếu là các mặt hàng có thuế nhập khẩu cao như thiết bị máy tính, linh kiện điện tử, mực in, lốp ô tô, bàn ghế, cao su non, tủ điện, modem, thiết bị giám sát… những mặt hàng thường bị lợi dụng để "đội lốt" hàng gia công.

Cấu kết với người Trung Quốc để buôn lậu

Cơ quan điều tra xác định nhóm cầm đầu là Trương Văn Hà ( 42 tuổi, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (36 tuổi, trú tại phố Độc Lập, P.Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), cấu kết với ba người Trung Quốc gồm Huang HuiGuang (42 tuổi), Liu Chuan (31 tuổi) và He Shenshen (29 tuổi), lập nên nhiều công ty "ma" đứng tên nhập khẩu hàng gia công qua cửa khẩu Bắc Luân 2.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang ẢNH: N.T

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp "ma" nổi lên Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại Hải Phòng) do nhóm Trung Quốc điều hành, và 2 công ty khác là Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (P.Móng Cái 3) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (xã An Khánh, TP.Hải Phòng) do Hà và Hậu quản lý, được sử dụng để luân chuyển chứng từ và hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng chính sách ưu đãi thuế 0% dành cho doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, hàng gia công, mở tờ khai dưới danh nghĩa "hàng mẫu, hàng linh kiện", rồi trộn hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử nhập lậu vào container. Các container này dễ dàng thông quan chính ngạch qua cửa khẩu.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau khi thông quan, số hàng lậu được bóc tách tại kho trung chuyển ở Hải Phòng, rồi phân phối cho các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng… gây thất thoát thuế nhập khẩu và cạnh tranh bất hợp pháp với hàng nội địa. Ước tính tổng thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố chứng cứ, truy xét thêm các cá nhân và doanh nghiệp liên quan, đồng thời nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị Bộ Tài chính xử lý trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại cửa khẩu Bắc Luân 2; đồng thời đề xuất rà soát, sửa đổi cơ chế giám sát hàng gia công, chính sách ưu đãi FDI vốn đang bị các đối tượng lợi dụng làm "bình phong" cho hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia.