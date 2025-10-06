Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Luân 2

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/10/2025 19:23 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn lợi dụng chính sách hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (P.Móng Cái 1, Quảng Ninh), khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 9 đối tượng; trong đó có 3 người Trung Quốc.

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" theo khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự, đồng thời tạm giữ 9 người liên quan, gồm 6 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc.

Khởi tố vụ buôn lậu tại cửa khẩu lớn nhất Quảng Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container

ẢNH: N.T

Trước đó, ngày 29.9, lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện này thuộc 75 doanh nghiệp, mang theo 176 tờ khai hải quan đã hoàn tất thủ tục thông quan, đang vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP.Hải Phòng) để bóc tách hàng nhập lậu.

Khởi tố vụ buôn lậu tại cửa khẩu lớn nhất Quảng Ninh - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang)

ẢNH: N.T

Kết quả kiểm tra 19/28 container cho thấy, từ 30 - 70% hàng hóa là hàng nhập lậu được trà trộn với hàng gia công, thậm chí có 3 container chứa hoàn toàn hàng lậu. Tang vật gồm máy tính, thiết bị điện, mực in, tủ điện, bàn ghế, lốp xe, cao su non, modem, thiết bị giám sát… với tổng giá trị ước tính trên 30 tỉ đồng.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng do Trương Văn Hà (Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (Móng Cái) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), Liu Chuan (Lưu Thuyền) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm). Các nghi phạm điều hành hàng loạt doanh nghiệp "vỏ bọc" như Công ty Thiên Kiến, Công ty Khánh Cường, Công ty Quang Hiếu để nhập hàng gia công miễn thuế rồi trà trộn hàng lậu, trốn thuế hàng trăm tỉ đồng.

Các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp FDI để mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, sau đó chuyển hàng đến khu trung chuyển tại Hải Phòng, tách riêng hàng lậu rồi phân phối cho doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng...

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành rà soát cơ chế quản lý hàng gia công, hàng FDI để bịt kẽ hở trong hoạt động nhập khẩu, ngăn chặn hành vi buôn lậu và trốn thuế.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn, bắt giữ 5 người

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn, bắt giữ 5 người

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Khang Minh để thực hiện hành vi phạm tội.

Buộc các bị cáo nộp lại 113 kg vàng buôn lậu thu ngân sách

Công an tỉnh Quảng Ninh Công ty Khánh Cường trung quốc Móng Cái Cửa khẩu Bắc Luân
