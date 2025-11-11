Tranh cãi chuyện 'cầu thang không có lan can'

"Cầu thang không có lan can" khiến dân mạng chia phe

Cụ thể, nữ YouTuber này đăng video với nội dung "cầu thang không có lan can", thu hút rất đông lượt xem. Theo nữ YouTuber, cô chủ động lựa chọn thiết kế cầu thang không lan can vì muốn tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Hana Giang Anh thừa nhận "thiết kế này vẫn tiềm ẩn rủi ro trượt ngã nhưng bản thân đã cân nhắc kỹ" và "bản thân thích sự trống trải ấy mang đến cảm giác dễ chịu, thoáng và đúng tinh thần tối giản".

Câu chuyện tưởng chừng chỉ là gu thẩm mỹ cá nhân, nhưng lại khơi dậy tranh luận sôi nổi với người trẻ. Đặc biệt là những người đang chuẩn bị lập gia đình, mua nhà hoặc tự tay thiết kế không gian sống.

Đã có những luồng ý kiến đối lập về ý tưởng "cầu thang không có lan can". Đỗ Nhật Minh Hà (28 tuổi, ngụ ở chung cư EHome 3, P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) lo ngại rằng: "Nhìn trên hình thì sang thật, kiểu Hàn Quốc, ánh sáng đổ xuống cầu thang nhìn cực nghệ. Nhưng thử tưởng tượng đêm nào mất điện mà đi xuống, chắc mình trượt luôn".

Chị Cù Thị Thương Thư (37 tuổi, chủ spa ở địa chỉ đường Đào Duy Anh, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nói: "Không có lan can thì quả thực rất nguy hiểm. Chỉ cần trượt chân hoặc bước hụt là hậu quả khó lường. Nhiều người trẻ thích phong cách tối giản, nhưng tối giản cũng phải có giới hạn. Chứ đừng tối giản cả an toàn".

Theo Lê Hoàng Oanh (25 tuổi, ngụ ở hẻm 1040 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM), thì: "Kiểu cầu thang không lan can không phải mới. Nhưng thường chỉ áp dụng ở các công trình trưng bày, studio hoặc nhà có người trưởng thành, ít di chuyển trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Bản thân tôi không thích kiểu thiết kế này. Vì đẹp mà có khi khiến người đi lại có thể té ngã thì đẹp để làm gì?".

Nhưng cũng có những ý kiến bày tỏ sự thích thú. Đỗ Thị Thúy Quỳnh (26 tuổi, ngụ ở đường Lê Đại Hành, P.Phú Thọ, TP.HCM; trước đây là P.11, Q.11, TP.HCM), nói: "Thiết kế cầu thang không có lan can rất đẹp, đúng kiểu less is more (ít mà tinh tế - PV)".

Cùng quan điểm, Lê Hải Tú (28 tuổi, ngụ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước đây là P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho rằng: "Xu hướng "minimalism" (sống tối giản - PV) đang ngày càng được một bộ phận người trẻ yêu thích. Bản thân tôi cũng vậy. Sắp sửa làm nhà, tôi cũng sẽ xây theo kiểu này. Tức là nhà có ít chi tiết, làm cầu thang không tay vịn, không hoa văn rườm rà… Qua đó giúp tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại".

Phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng

Theo kiến trúc sư Trần Quang Huy (Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trịnh Quang, P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12, TP.HCM), kiểu xây dựng "bỏ lan can" hoặc "lan can kính trong suốt" xuất phát từ các thiết kế ngoại nhập, thường nhằm tạo cảm giác mở, phóng khoáng. "Tuy nhiên, ở Việt Nam, không gian sinh hoạt gia đình có đặc thù khác. Nhà nhiều tầng, diện tích nhỏ, cầu thang thường hẹp và dốc. Nếu bỏ lan can thì chỉ cần sơ suất là nguy hiểm. Tối giản không đồng nghĩa với tối thiểu, đó là hai khái niệm khác nhau", anh Huy nói.

Kiến trúc sư Huỳnh Khiêm (Công ty thiết kế xây dựng An Phúc, P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM; trước là P.Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết thường gặp trường hợp khách hàng yêu cầu "phá cách", muốn "không giống ai", kể cả ở những chi tiết mang tính an toàn như lan can, tay vịn, bậc thang. "Người trẻ bây giờ thích tự thiết kế, tham khảo Pinterest, TikTok, YouTube... Nhưng đôi khi họ quên rằng các thiết kế đó được dựng trong bối cảnh khác, có tiêu chuẩn an toàn riêng. Sao chép về mà không tính toán kỹ là rất nguy hiểm", anh Khiêm nói.

Theo anh Khiêm, có những thói quen thẩm mỹ đang thay đổi từ người trẻ, nhưng bắt buộc phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng do Bộ Xây dựng ban hành. "Theo đó, lan can cầu thang là hạng mục bắt buộc đối với nhà có từ 2 tầng trở lên. Đừng bao giờ xem nhẹ những quy chuẩn bắt buộc, đừng bỏ qua các yếu tố bảo vệ sự an toàn. Điều này rất nguy hiểm", anh Khiêm nhấn mạnh.

Anh Huy thì cho rằng: "Làm cầu thang nên có lan can, và hoàn toàn có thể làm tinh tế hơn. Chẳng hạn làm lan can kính cường lực, vừa đảm bảo an toàn vừa không phá thiết kế".

"Câu chuyện làm cầu thang không lan can là biểu hiện của mong muốn khác biệt, điều này không sai. Nhưng khi sự khác biệt tiềm ẩn rủi ro thì cần được cân nhắc. Cái đẹp không thể tách khỏi trách nhiệm với bản thân và người thân. Đừng để bị cuốn vào "văn hóa thị giác", nghĩa là làm mọi thứ để có hình đẹp, góc quay đẹp, làm cho giống nhà người khác mà quên đi những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu. Một căn nhà đẹp không chỉ để quay video đăng lên mạng xã hội, mà để sống lâu dài, để an toàn. Người trẻ có thể chọn phong cách hiện đại, nhưng đừng đánh đổi an toàn cho sự nổi bật ngắn hạn", anh Huy nói thêm.