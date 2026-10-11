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    Tranh cãi kế hoạch phát sóng vụ xử bắn tử tù

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Ngày 9.10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận Lầu Năm Góc sẽ phát trực tiếp (livestream) vụ xử bắn cựu bác sĩ tâm lý quân đội Mỹ Nidal Hasan, là hung thủ sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas) vào năm 2009, theo AFP.

    Vụ hành hình dự kiến diễn ra vào ngày 3.12 và được livestream nhằm "đảm bảo công chúng có thể chứng kiến hậu quả của những hành vi nghiêm trọng". Nếu được thi hành, đây sẽ là vụ xử bắn đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ năm 1945, cũng như lần đầu tiên một vụ hành quyết của chính phủ được livestream công khai. 

    Dù ủng hộ án tử hình đối với Hasan, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép phát sóng hay không. Trong khi đó, Phó tổng thống JD Vance khẳng định sẽ không theo dõi nếu sự kiện được livestream.

    Tranh cãi kế hoạch phát sóng vụ xử bắn tử tù - Ảnh 1.

    Nidal Hasan

    Ảnh: Reuters

    Quyết định của Lầu Năm Góc ngay lập tức đối mặt với làn sóng phản đối. Giới lập pháp cho rằng việc livestream đi ngược các giá trị mà Mỹ xây dựng, đồng thời có thể bị các phần tử cực đoan lợi dụng làm công cụ tuyên truyền. Giới lãnh đạo Công giáo tại Mỹ cũng phản đối quyết định trên của quân đội. Tương tự, Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc hành quyết công khai vi phạm nguyên tắc cấm tra tấn và đối xử vô nhân đạo.

    Về mặt pháp lý, luật Mỹ quy định cấm ghi hình hoặc phát sóng các vụ hành quyết trong hệ thống nhà tù liên bang, nhưng lại không có hiệu lực với các vụ do quân đội xử lý. 

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