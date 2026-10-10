Động đất 7,7 độ Richter làm rung chuyển Panama

Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã làm rung chuyển Panama, khiến các tòa nhà và đường sá tại khu vực trung tâm đất nước bị sập, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Theo Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia, dư chấn từ trận động đất được cảm nhận trên khắp quốc gia Trung Mỹ, AFP sáng 10.10 đưa tin. Trận động đất kéo dài khoảng một phút.

"Chúng tôi đang đối mặt với một thảm họa lớn", Tổng thống Jose Raul Mulino phát biểu, đồng thời cho biết thêm rằng một số con đường đã bị sập hoàn toàn.

"Thật kinh khủng, chưa bao giờ chúng tôi trải qua điều gì như vậy. Con gái tôi đã bị mắc kẹt ở trường học", bà Juana Alveo, một thu ngân 38 tuổi làm việc tại một cửa hàng ở thành phố Penonome thuộc tỉnh Cocle (miền trung Panama), chia sẻ với AFP.

Một chiếc ô tô bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống sau khi trận động đất ở Panama Ảnh: Reuters

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc gần 1 giờ sáng 10.10 (theo giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm cách thị trấn Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera (miền trung Panama) 10 km. Ban đầu, USGS ước tính cường độ trận động đất là 8,0 độ trước khi điều chỉnh lại thành 7,7 độ.

Tổng thống Trump đã chốt mua dầu diesel Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.10 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc giải phóng một lượng lớn dầu diesel, đồng thời nới lỏng các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự đối với Moscow nhằm nỗ lực giảm chi phí năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu", Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nói thêm rằng Moscow sẽ cung cấp 500.000 tấn vào tháng 11, tiếp đó là một triệu tấn, cùng cam kết sẽ giải phóng thêm những khối lượng lớn hơn nữa trong tương lai.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời vào ngày 9.10 để cho phép dầu diesel của Nga được lưu thông ra thị trường toàn cầu cho đến tháng 4.2027.



Tổng thống Trump và Tổng thống Putin gặp nhau hồi 2025 Ảnh: Reuters

Điện Kremlin cho biết Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho thị trường Mỹ và thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích: "Điều này chắc chắn là không trung thực, chắc chắn không xứng đáng với các đối tác của chúng tôi, và theo quan điểm của tôi, đó là một quyết định yếu kém".



Giải cứu 13 trẻ em bị bắt làm con tin tại trường mẫu giáo Brazil

Cảnh sát Brazil vừa giải cứu 13 trẻ em bị bắt làm con tin tại một trường mẫu giáo và tiêu diệt kẻ tấn công. Vụ việc xảy ra tại thành phố Curitiba ở miền nam Brazil.

"Chúng tôi đã vô hiệu hóa thành công đối tượng này và giải cứu 13 em nhỏ. Các em đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe và chăm sóc bởi lực lượng ứng cứu khẩn cấp", ông Alexandre Lopes Dias, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc cảnh sát quân sự bang Parana, phát biểu với các phóng viên.

Thủ tướng Mauritania được tái bổ nhiệm vài giờ sau khi từ chức

Thủ tướng Mauritania Mokhtar Ould Djay đã từ chức vào ngày 9.10 sau khi một bản báo cáo gay gắt về hai vụ hỏa hoạn lớn tại các cơ sở điện lực được công bố, nhưng chỉ vài giờ sau, ông đã được bổ nhiệm lại và được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Mauritania Mokhtar Ould Djay (trái) hồi năm 2025 Ảnh: AFP

Việc ông Mokhtar Ould Djay từ chức sau hơn hai năm tại nhiệm diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani nhận được một bản báo cáo, trong đó nêu chi tiết nhiều thiếu sót dẫn đến các vụ hỏa hoạn xảy ra hồi tháng 8.

Theo hãng thông tấn chính thức của Mauritania, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào cuối ngày 9.10. Tại đó, Tổng thống Ghazouani đã bổ nhiệm lại ông Djay làm thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Các vụ hỏa hoạn xảy ra cách nhau chưa đầy 24 giờ vào ngày 21-22.8, nhắm vào các trạm biến áp thuộc Công ty Điện lực Mauritania (Somelec) tại thủ đô Nouakchott và các vùng ngoại ô. Tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Nouakchott cũng như các thị trấn Ouad Naga, Idini và Aouleigat, kéo dài từ 3-5 ngày.