Nga thông báo hoàn tất truy vết sau ca tử vong do viêm phổi lạ

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) xác nhận quá trình giám sát y tế đã kết thúc. Gần 5.000 mẫu xét nghiệm được phân tích và không phát hiện bất kỳ mầm bệnh nguy hiểm nào. Giới chức nêu rõ tình hình dịch tễ tại tỉnh Irkutsk và thị trấn Shelekhov hiện duy trì ổn định.

Bên trong Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk ẢNH: AFP

Trước đó, thông tin nữ nhân viên 28 tuổi tử vong ngày 2.10 đã dấy lên đồn đoán về nguy cơ lây nhiễm dịch hạch từ một ống nghiệm bị vỡ tại phòng thí nghiệm, khiến hàng chục người phải cách ly. Tuy nhiên, giới chức Nga bác bỏ thông tin này. Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Theo AFP, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giới chức Mỹ và châu Âu đã đề nghị Nga chia sẻ thêm thông tin. Chuyên gia cấp cao của WHO Maria Van Kerkhove mong muốn Moscow cung cấp thêm chi tiết về các xét nghiệm đã thực hiện để xác định nguyên nhân tử vong. Phản hồi về vấn đề này, phía Nga khẳng định đã cung cấp đầy đủ thông tin cho WHO theo đúng quy trình hiện hành.

Kể từ đại dịch Covid-19, giới chức y tế toàn cầu luôn đặc biệt cảnh giác với các ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, dù tình trạng nhiễm trùng phổi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân thường gặp như vi rút cúm hay nhiễm khuẩn.