Mỹ siết thẻ xanh, thêm sức ép lên giới công nghệ

Hạn chế lao động nước ngoài

Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.10 đình chỉ quyền tham gia quy trình chứng nhận lao động thường trú (PERM) của Microsoft cùng 7 doanh nghiệp khác, gồm Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies và Capgemini. Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling cho biết cơ quan này ngừng tiếp nhận hồ sơ mới và xử lý hồ sơ đang chờ của các doanh nghiệp trong thời gian đình chỉ. PERM là bước quan trọng trong nhiều hồ sơ xin thẻ xanh (thường trú nhân) do doanh nghiệp bảo lãnh. Nhà tuyển dụng phải chứng minh không có đủ lao động Mỹ phù hợp và việc thuê người nước ngoài không gây bất lợi cho tiền lương, điều kiện làm việc của lao động trong nước, theo AP.

Microsoft nằm trong số 8 doanh nghiệp bị chính phủ Mỹ đình chỉ quyền tham gia PERM ẢNH: REUTERS

Lý giải động thái trên, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc Microsoft sa thải khoảng 6.000 lao động Mỹ năm 2025, trong khi hưởng lợi từ khoảng 6.300 thị thực H-1B (dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao) và gần 3.000 thẻ xanh. Ông cho rằng một số doanh nghiệp đăng thông báo tuyển dụng kém hiệu quả, rồi viện dẫn việc thiếu ứng viên để thuê người nước ngoài với mức lương thấp hơn. Ông Vance khẳng định sẽ duy trì đình chỉ đến khi hãng chứng minh thực sự ưu tiên lao động Mỹ. Tuyên bố này đặt sức ép lên cách doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng nhân lực nước ngoài, theo trang Axios.

Microsoft ngày 9.10 khẳng định phần lớn nhân viên của hãng tại Mỹ là người dân sở tại. Khoảng 80% hồ sơ H-1B trong năm tài chính vừa qua phục vụ việc gia hạn hoặc thay đổi tình trạng của nhân viên hiện tại, thay vì tuyển mới. Hãng cũng khẳng định trả lương tương đương cho lao động H-1B và những nhân viên khác làm công việc tương tự.

Bài toán giữ chân nhân tài

Sự phụ thuộc của Thung lũng Silicon vào lao động nước ngoài từ lâu đã là tâm điểm tranh luận về chính sách nhập cư Mỹ. Từ khi trở lại nắm quyền hồi tháng 1.2025, Tổng thống Trump gia tăng sức ép buộc các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đào tạo và tuyển dụng người Mỹ. Cùng với sức ép buộc doanh nghiệp ưu tiên lao động trong nước, Mỹ cũng thúc đẩy đào tạo nhân lực. Ngày 8.10, chính quyền ông Trump công bố sáng kiến trị giá 100 triệu USD hỗ trợ sinh viên Mỹ theo học chương trình tiến sĩ rút ngắn, kết hợp trí tuệ nhân tạo với một ngành khoa học hoặc kỹ thuật. Theo tờ The Washington Post, sáng kiến nhằm giảm phụ thuộc vào nhân tài nước ngoài.

Tuy nhiên, đào tạo nhân lực thay thế cần thời gian, trong khi việc thu hẹp cơ hội định cư có thể khiến xứ cờ hoa khó giữ chân lao động nước ngoài và thu hút ứng viên mới. Trao đổi với Reuters, ông Ahmet Gulek, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm chính sách nhập cư thuộc ĐH Stanford (Mỹ), cảnh báo thiếu triển vọng thường trú sẽ khiến một số nhân tài rời Mỹ, trong khi những người ở nơi khác có thể từ bỏ ý định đến Mỹ, kể cả để làm việc tạm thời.

Tác động của việc đình chỉ PERM có thể vượt ra ngoài những hồ sơ đang chờ xử lý. Ông Ken Mahoney, Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Mahoney Asset Management (Mỹ), nhận định việc hạn chế thu hút các nhà nghiên cứu và nhà khoa học nước ngoài đe dọa làm suy yếu khả năng đổi mới và năng lực cạnh tranh của Mỹ về lâu dài. Với doanh nghiệp, việc điều chỉnh nguồn tuyển dụng còn kéo theo áp lực chi phí. Ông Sumit Singhania, phụ trách nghiên cứu tại Công ty môi giới chứng khoán Bajaj Broking (Ấn Độ), cho rằng các doanh nghiệp có thể phải dựa nhiều hơn vào nhân lực tại Mỹ và nhà thầu phụ. Chi phí tuyển dụng và tuân thủ quy định theo đó có thể tăng lên, gây sức ép lên biên lợi nhuận.

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