Tranh cãi lệnh xét nghiệm testosterone trong quân đội Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth gần đây đã ra lệnh xét nghiệm testosterone hằng năm đối với quân nhân tại ngũ và dự bị từ 30 tuổi trở lên, cho rằng biện pháp này sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Theo Reuters ngày 18.7, chỉ thị mới yêu cầu sàng lọc tình trạng thiếu hụt testosterone, đi kèm tư vấn y tế để quân nhân tự quyết định việc điều trị. Ông Hegseth nói mục tiêu của chỉ thị là bảo đảm binh sĩ có mức hormone phù hợp để đạt trạng thái thể chất tốt nhất, cải thiện khả năng phục hồi, tuổi thọ và hiệu suất.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Yeoncheon, Hàn Quốc ngày 14.3.2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo việc sàng lọc diện rộng có thể dẫn đến điều trị không cần thiết, thậm chí gây hại nếu testosterone được kê đơn không đúng. Trong 6 chuyên gia sức khỏe nam giới được Reuters khảo sát, 5 người bày tỏ lo ngại hoặc khó hiểu trước quyết định này.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo rằng nó có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn mà ngược lại còn có thể làm tăng nguy cơ vô sinh hoặc các hậu quả khác cho quân nhân nếu testosterone được kê đơn không đúng cách.

Theo các bác sĩ, hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy xét nghiệm testosterone định kỳ cho toàn bộ quân nhân từ 30 tuổi trở lên có thể tối ưu hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hiệp hội Niệu khoa Mỹ và Hiệp hội Nội tiết Mỹ khuyến cáo chỉ bổ sung testosterone cho người đã được xác nhận thiếu hormone này và có triệu chứng như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, mệt mỏi, giảm k h ối lượng cơ hoặc mật độ xương thấp.

Tiến sĩ Kevin McVary, bác sĩ tiết niệu trong ban cố vấn y tế của nền tảng khám chữa bệnh từ xa Rugiet (Mỹ), cho rằng một số bệnh nhân có triệu chứng thiếu testosterone có thể cải thiện về sức bền và sự tỉnh táo sau điều trị.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bằng chứng này đến từ nhóm bệnh nhân có triệu chứng, không phải từ việc sàng lọc đại trà người khỏe mạnh. Ông cảnh báo việc tiêm testosterone khi không có triệu chứng bệnh lý sẽ dẫn đến điều trị quá mức, điều này có thể gây ra những hậu quả bất lợi.

Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại tác động của liệu pháp testosterone đối với khả năng sinh sản nam giới. "Nhiều người trong lực lượng vũ trang của chúng ta là những thanh niên trẻ chưa hoàn thành việc lập gia đình. Nếu tiêm testosterone một cách không khoa học, tinh hoàn sẽ teo lại. Và bạn không thể chắc chắn rằng chúng sẽ trở lại kích thước ban đầu", theo ông McVary.

Những rủi ro khác gồm tăng độ cô đặc máu, vấn đề tuyến tiền liệt, mụn trứng cá, rụng tóc, phát triển mô vú và thay đổi tâm trạng.

Ông Hegseth nói một trong những mục tiêu của quy định mới là xử lý toàn diện "Hội chứng chiến sĩ" (Operator Syndrome), tình trạng được ghi nhận ở một số thành viên lực lượng đặc nhiệm như Delta Force và Navy SEAL. Hội chứng này bao gồm nhiều vấn đề sức khỏe như nồng độ testosterone thấp, chấn thương sọ não, rối loạn nội tiết và chuyển hóa, rối loạn giấc ngủ và nhiều bệnh lý khác.

Tuy nhiên, tiến sĩ B. Christopher Frueh thuộc Đại học Hawaii (Mỹ), cho rằng lực lượng đặc nhiệm không đại diện cho toàn bộ quân nhân. Theo ông, nhóm này chịu mức rủi ro đặc biệt cao do thường xuyên tiếp xúc với vụ nổ, nhảy dù, vũ khí hạng nặng và các điều kiện tác chiến khắc nghiệt.

Một số chuyên gia cho rằng xét nghiệm testosterone vẫn có giá trị nếu được thực hiện đúng cách và đi kèm đánh giá y tế đầy đủ. Tiến sĩ Haleem Mohammed, Giám đốc y tế chuỗi phòng khám Gameday Health (Mỹ), cho hay nồng độ hormone này tự nhiên giảm dần theo tuổi tác, bắt đầu từ khoảng 30 tuổi.

Tuy nhiên, chính độ tuổi 30 không phải là thời điểm thích hợp để tầm soát. Song, ông cũng cho rằng xét nghiệm có thể giúp phát hiện người thực sự thiếu testosterone , cũng như các nguyên nhân có thể điều chỉnh.

Lầu Năm Góc hiện chưa công bố hướng dẫn chi tiết về cách đánh giá kết quả bất thường, tiêu chí điều trị, cũng như việc quy định này sẽ áp dụng ra sao với nam và nữ quân nhân.