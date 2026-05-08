Tranh cãi lớp học thông minh tại trường công ở Hà Tĩnh

Những ngày qua, nhiều phụ huynh tại Hà Tĩnh xôn xao trước việc Trường tiểu học Nguyễn Du (P.Thành Sen, Hà Tĩnh) triển khai mô hình lớp học thông minh cho khối lớp 1. Mô hình với màn hình tương tác, máy tính bảng và giáo trình số hóa, được kỳ vọng đưa trẻ tiếp cận môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Một lớp học thông minh tại Trường tiểu học Nguyễn Du ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, kèm theo "giấc mơ công nghệ" là những con số khiến không ít phụ huynh giật mình. Theo phản ánh, để tham gia lớp học này, mỗi phụ huynh phải đóng gần 2 triệu đồng tiền mua sắm thiết bị dùng chung cho lớp (tổng đầu tư khoảng 80 triệu đồng/lớp có 40 em). Đáng chú ý, đây mới chỉ là kinh phí "cứng", mỗi học sinh còn phải tự trang bị thêm máy tính bảng (iPad) riêng với giá hơn 8 triệu đồng để phục vụ việc học.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm học 2025 - 2026, Trường tiểu học Nguyễn Du có 8 lớp khối 1. Sau khi họp phụ huynh và triển khai trên tinh thần tự nguyện, hiện trường đã mở được 5 lớp học thông minh, 3 lớp còn lại vẫn học theo chương trình bình thường. Việc đầu tư, mua sắm thiết bị do hội cha mẹ học sinh các lớp lựa chọn, làm việc với đơn vị cung cấp.

Trước đó, năm học 2024 - 2025, mô hình này cũng được nhà trường triển khai cho 3/7 lớp thuộc khối lớp 1 (nay là lớp 2). Ngoài các lớp học thông minh, Trường tiểu học Nguyễn Du cũng triển khai mô hình phòng học thông minh, dùng chung cho các lớp còn lại.

Nỗi lo "lớp nhà giàu, lớp nhà nghèo"

Trên mạng xã hội, cuộc "đấu khẩu" giữa hai luồng quan điểm đang diễn ra quyết liệt. Nhóm ủng hộ cho rằng đây là xu thế tất yếu, giúp trẻ hứng thú hơn và giảm tải sổ sách cho giáo viên.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối lại đặt ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe thị lực của trẻ 6 tuổi khi tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử, cũng như hiệu quả thực tế của các thiết bị đắt tiền này.

Đặc biệt, nỗi lo về sự phân hóa giàu nghèo ngay trong môi trường giáo dục công lập đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nhiều phụ huynh thẳng thắn đặt vấn đề: Việc chia tách "lớp thường" và "lớp thông minh" dựa trên khả năng tài chính đang dán nhãn lên cơ hội tiếp cận tri thức của trẻ em. Liệu việc tạo ra những "đặc quyền" về thiết bị có khiến học sinh lớp thường nảy sinh tâm lý tự ti?

Hiện tại, 5 lớp học thông minh thuộc khối 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Du đã đi vào hoạt động được hơn 2 tuần. Tuy nhiên, những tranh luận về việc đưa "đẳng cấp xã hội" vào học đường thông qua các khoản đóng góp tự nguyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhà trường nói gì?

Liên quan đến việc này, bà Trần Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du khẳng định, việc triển khai mô hình lớp học thông minh được nhà trường thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ GD-ĐT. Tất cả đều dựa trên đăng ký tự nguyện của phụ huynh và các nguồn vận động tài trợ được đảm bảo theo đúng quy trình.

"Việc triển khai mô hình được nhà trường thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn và dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Tuy vậy, đâu đó vẫn có vài ý kiến chưa đồng tình, nhà trường cũng tiếp thu với tính chất rất cầu thị. Sau khi có sự tranh cãi trên mạng xã hội, nhà trường cũng bất ngờ vì mình đã làm đúng quy định. Có thể trước mặt thì phụ huynh tỏ ra đồng thuận với nhà trường, nhưng sau đó lại có sự bàn tán, gây ra sự tranh cãi trên không gian mạng", bà Cúc giải thích.

Trước những ý kiến, băn khoăn về hiệu quả học tập cũng như liệu có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi học sinh sử dụng máy tính bảng trong thời gian dài, bà Cúc cho hay việc sử dụng thiết bị trong lớp học thông minh được triển khai linh hoạt, không áp dụng theo thời lượng cố định. Tùy từng bài học, nội dung ôn tập hoặc yêu cầu giảng dạy, giáo viên sẽ cân đối thời gian sử dụng phù hợp.

Đặc biệt, chương trình giảng dạy, kiểm tra và đánh giá chất lượng học sinh tại các lớp học thông minh vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, không có sự khác biệt về chuẩn kiến thức so với các lớp học thông thường.

“Mỗi học kỳ, nhà trường đều tổ chức đánh giá chất lượng thông qua các kỳ kiểm tra định kỳ. Qua quá trình theo dõi và đánh giá thực tế, học sinh ở lớp học thông minh cho thấy sự nhanh nhạy hơn trong việc tiếp cận công nghệ, thao tác trên thiết bị và kỹ năng sử dụng công cụ học tập số”, bà Cúc thông tin.

Theo bà Cúc, trong sáng 8.5, lãnh đạo UBND P.Thành Sen cũng đã làm việc với nhà trường, chỉ đạo đánh giá lại hiệu quả mô hình lớp học thông minh, rà soát hồ sơ vận động tài trợ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ mục đích, hiệu quả và các khoản kinh phí triển khai mô hình đảm bảo minh bạch, tạo được sự đồng thuận.