Tranh cãi 'nảy lửa': Sinh viên có nên đi làm thêm từ năm nhất ?

Nên làm thêm từ năm nhất vì…

Theo Ngô Thị Lan Anh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Văn Hiến, việc sinh viên đi làm thêm từ năm nhất hay không còn tùy thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người. Với những bạn có điều kiện kinh tế khó khăn, muốn phụ giúp gia đình hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống sớm thì đi làm thêm từ khi mới vào trường sẽ giúp vừa có thu nhập vừa học hỏi thêm kỹ năng sống. Còn những bạn có điều kiện ổn định hơn có thể dành thời gian cho học tập hoặc tham gia các hoạt động khác giúp phát triển kỹ năng.



"Vào mỗi dịp hè, em thường tìm các công việc thời vụ như bán nước hoặc phục vụ quán ăn. Em nghĩ là việc đi làm thêm là tùy vào nhu cầu và mong muốn của mỗi người, em đi làm vì thu nhập và cả trải nghiệm nữa", Lan Anh nói.

Trong khi đó, Trần Minh Trung, cùng trường với Lan Anh, chia sẻ rằng mình ưu tiên tìm kiếm cơ hội thực tập trong mùa hè để tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào kỳ thực tập chính thức của trường hơn là đi làm thêm. Tuy vậy, theo Trung, sinh viên nên đi làm từ năm nhất vì môi trường làm việc giúp mở rộng mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giúp các bạn bớt bỡ ngỡ khi ra trường đi làm.

Sinh viên làm tại thư viện IDECAF (phường Sài Gòn, TP.HCM) ẢNH: MAI CÁT

Với Nguyễn Quỳnh Hồng Ngọc, sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM, sinh viên nên bắt đầu đi làm từ học kỳ hai năm nhất, khi đã quen với môi trường đại học và có thể cân bằng giữa học tập và công việc tốt hơn.

"Từ kỳ hai thì hãy đi làm cho đỡ bỡ ngỡ và phải tìm hiểu kỹ công việc rồi mới apply. Ví dụ, với các công việc tại quán cà phê hoặc nhà hàng, để tránh bị lừa đảo, các bạn nên tìm những nơi có dán thông báo tuyển dụng trực tiếp tại cửa hàng", Ngọc nói.

Ở góc độ người đi làm, Nguyễn Quốc Thịnh (28 tuổi, ngụ P.Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ khi còn là sinh viên, anh làm thêm xuyên suốt chứ không chỉ riêng mùa hè. Với kinh nghiệm đã đi làm thêm suốt 4 năm đại học, Thịnh cho rằng sinh viên nên đi làm từ năm nhất để tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng giao tiếp và trở nên tự tin hơn khi học lên các năm tiếp theo cũng như sau tốt nghiệp.

Năm đầu vào trường chưa nên đi làm vì…

Nguyễn Thị Ngọc Phúc, sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), chia sẻ hè hai năm đầu đại học cô thường về quê với gia đình, bắt đầu từ năm 3 mới ở lại thành phố để làm thêm hè. Hiện cô đang làm phục vụ quán cà phê và gia sư. Từ trải nghiệm cá nhân, Ngọc Phúc cho rằng sinh viên năm nhất chưa nên đi làm thêm vì còn nhiều kiến thức mới, môi trường sống cần thích nghi. Theo cô, sinh viên từ năm hai trở đi sẽ phù hợp hơn để cân bằng giữa học tập và công việc.

"Lần đầu tiên đến thành phố mới, năm đầu chưa quen mọi thứ, sinh viên không vội tìm việc làm. Chưa kể năm đầu cũng nhiều kiến thức cơ bản, đi làm mà bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, quá trình tích lũy bằng", Phúc nói.

Trương Hoài Tường Vy, sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho rằng việc đi làm thêm không ảnh hưởng đến học tập nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý. Tuy nhiên, theo Vy sinh viên chỉ nên đi làm khi thật sự có nhu cầu, còn nếu được gia đình hỗ trợ đầy đủ thì nên tập trung cho việc học.

Có ý kiến cho rằng, sinh viên không nên đi làm từ năm nhất vì ảnh hưởng học tập ẢNH: MAI CÁT

Nguyễn Nhật Phương Quỳnh, 30 tuổi, hiện làm việc tại Đường sách TP.HCM (P.Sài Gòn, TP.HCM), cho biết sinh viên nên đi làm thêm từ sớm để có thêm trải nghiệm và tránh bỡ ngỡ sau này. Tuy nhiên, theo Quỳnh, đi làm ngay năm đầu vào trường thì không nên, bởi mới "chân ướt chân ráo" rời quê đến thành phố học còn chưa quen nhiều thứ dễ bị lừa đảo hoặc ảnh hưởng đến việc học vì chưa quen để sắp xếp thời gian biểu hợp lý.

"Tôi từng tiếc nuối vì trước đây quá bận học nên ít có thời gian làm thêm, các bạn trẻ nên mạnh dạn trải nghiệm công việc thực tế để học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm sống, nhưng đừng vội tìm việc ngay khi nhập học năm nhất, chưa quen môi trường dễ sa ngã hoặc mắc lừa", Quỳnh chia sẻ.