Làm thêm mùa hè có nơi trả lương cao từ 27.000 - 35.000 đồng/giờ

Kinh nghiệm làm thêm từ chính sinh viên

Không chỉ tận dụng mùa hè để kiếm thêm thu nhập, nhiều sinh viên hiện nay còn ưu tiên tìm các công việc liên quan đến chuyên ngành nhằm tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nguy cơ gặp phải các tin tuyển dụng lừa đảo, yêu cầu đóng phí cũng khiến nhiều bạn trẻ "có bài học nhớ đời".

Hoàng Thị Đan Tâm, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết khi tìm việc làm thêm mùa hè, bản thân ưu tiên các công việc văn phòng hoặc thực tập sinh đúng chuyên ngành để định hướng nghề nghiệp lâu dài. Tâm thường tìm việc thông qua LinkedIn, TopCV hoặc nhờ người quen giới thiệu vì đây là những kênh được đánh giá có độ uy tín cao hơn.

Theo Tâm, mức lương của sinh viên làm thêm sẽ phụ thuộc vào tính chất công việc. Với các công việc phục vụ quán cà phê, lương thường tính theo giờ, dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/giờ; công việc văn phòng thực tập sinh trên các trang này dao động khoảng 2 - 5 triệu đồng/tháng.

"Mức lương này em thấy khá hợp lý, vừa có thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm sau ra trường. Các bạn tìm việc nên tìm trên LinkedIn, TopCV… Em đã tìm nhiều việc trên này, làm từ năm 2 đại học đến nay, lương cũng khá mà chưa thấy mất phí hay lừa đảo", Tâm nói.

Sinh viên làm phục vụ quán cà phê ẢNH: MAI CÁT

Còn Nguyễn Tuyết Nhu, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, cho biết dịp hè, em thường tìm các công việc bán thời gian như bán hàng hoặc phục vụ quán cà phê thông qua các website tuyển dụng. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng các website có thông tin pháp lý rõ ràng an toàn hơn tìm việc trên mạng xã hội.

"Năm nhất đại học em tìm việc làm gia sư thông qua một bài đăng trên Facebook, nơi tuyển dụng yêu cầu đóng phí hồ sơ, em làm theo, cuối cùng mất tiền oan mà việc làm thì không thấy đâu. Các bạn tìm việc nên xem trên các website tuyển dụng chính thức của các quán cà phê hoặc tin dán trực tiếp tại cửa hàng", Nhu nói.

Theo Nhu, mức lương phổ biến của sinh viên làm thêm hiện nay khoảng 25.000 đồng/giờ, tuy nhiên cũng có nơi trả lương cao hơn, dao động từ 27.000 - 35.000 đồng/giờ tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra.

Tương tự, Vũ Minh Tuấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết thường tìm việc phục vụ thông qua fanpage chính thức của quán, nhà hàng hoặc người quen để đảm bảo uy tín, tránh bị lừa.

"Mức thu nhập của em là khoảng 2 - 3,5 triệu đồng/tháng với công việc phục vụ bàn ở nhà hàng nhỏ. Em thấy là mức lương này tương đối phù hợp với sinh viên làm thêm trong dịp hè, nếu các bạn muốn cao hơn thì tăng ca", Tuấn nói và cho biết từng "nhẹ dạ cả tin" nộp phí xin việc mùa hè thông qua một bài quảng cáo trên Zalo, phải trải qua lần mất tiền oan đó Tuấn mới rút ra được kinh nghiệm nên tìm việc làm thêm ở đâu thì an toàn.

Kinh nghiệm người đi trước

Giữa hàng loạt tin tuyển dụng mùa hè, nhiều sinh viên lo ngại nguy cơ bị lừa đảo, mất phí khi tìm việc online. Theo kinh nghiệm của một số người đi trước, tìm việc qua mạng xã hội cần cẩn trọng hơn vì thông tin thật giả lẫn lộn.

Trương Dĩ Linh (32 tuổi, ngụ P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), cho biết khi còn là sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, Linh thường tìm các vị trí thực tập sinh tại doanh nghiệp thông qua LinkedIn, WBOX hoặc website chính thức của công ty. Linh ưu tiên những công việc phù hợp với định hướng ngành học, cụ thể ngành của Linh thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin để vừa có thu nhập vừa có kinh nghiệm, làm giàu kỹ năng sau ra trường. "Hoặc các công việc liên quan đến tiếng Anh để có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế", Linh nói.

Để tránh bị lừa đảo khi tìm việc, Linh cho biết bản thân luôn kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi đi phỏng vấn. "Nếu nơi tuyển dụng yêu cầu đóng phí thì mình sẽ bỏ qua ngay. Mình thường xem trước thông tin công ty và độ uy tín của nơi tuyển dụng rồi mới ứng tuyển", Linh nói.

Theo Linh, sinh viên nên ưu tiên tìm việc trên website chính thức của công ty hoặc các nền tảng tuyển dụng uy tín như: LinkedIn, VietnamWorks, TopCV hay WBOX thay vì quá phụ thuộc vào các bài đăng trên Facebook, Zalo vì nguy cơ lừa đảo cao hơn.

Sinh viên làm thêm tại một workshop ở Đường sách TP.HCM ẢNH: MAI CÁT

Trong khi đó, Võ Thành Trung (31 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng sinh viên thường thiếu kinh nghiệm nên dễ gặp rủi ro khi tìm việc làm thêm trên mạng. Theo Trung, cách an toàn hơn là tìm việc thông qua người quen giới thiệu hoặc xác minh kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi ứng tuyển, đến trực tiếp nơi có đăng tuyển dụng để kiểm tra.

"Tìm việc trên mạng thì thật giả lẫn lộn, nếu thấy thông tin mơ hồ hoặc thiếu rõ ràng thì không nên apply", Trung nói.

Còn Đổng Kim Tú (30 tuổi, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), cho biết bản thân chỉ đi làm thêm vào kỳ thực tập năm cuối còn lại các kỳ nghỉ hè đều dành thời gian để phát triển kỹ năng mềm và thực hiện nghiên cứu khoa học nhằm trau dồi bản thân. Dù kinh nghiệm tìm việc dịp hè không nhiều nhưng theo Tú sinh viên nên tìm công việc làm thêm đúng hoặc gần với chuyên ngành mình học để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và làm đẹp CV khi ra trường xin việc.

"Các bạn có thể tìm các công ty tuyển thực tập sinh trên các website tuyển dụng để apply, mức lương cũng khá, khoảng 2 – 5 triệu đồng mỗi tháng", Tú nói.



