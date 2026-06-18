Tranh cãi quanh thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo trang Axios, Iran sẽ ngay lập tức được phép tự do bán dầu mỏ trong giai đoạn này. Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng xác nhận thông tin này. Mặt khác, thỏa thuận mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran và giúp nước này tái tiếp cận tài sản bị đóng băng ở nước ngoài. Đặc biệt, Iran có thể tiếp cận nguồn quỹ đầu tư tái thiết lên đến 300 tỉ USD nếu đạt thỏa thuận hạt nhân. Theo Reuters, nguồn quỹ này hoàn toàn là đầu tư từ các công ty tư nhân tại Mỹ, vùng Vịnh, châu Á, Nam Mỹ, châu Phi và không có khoản đóng góp nào từ các chính phủ. Bên cạnh đó, hơn một nửa số tiền đã được cam kết.

Cảnh sát Iran tuần tra tại quảng trường Cách mạng Hồi giáoở Tehran ngày 14.6 Ảnh: AP

Những người chỉ trích cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lặp lại cách tiếp cận như thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà chính ông là người đã xé bỏ, đó là giải ngân tài chính để đổi lấy những nhượng bộ về hạt nhân.

Nhà Trắng cực lực bác bỏ lập luận này, cho rằng đây là thông tin sai lệch do Iran tạo ra. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Iran chỉ nhận được lợi ích tài chính dựa trên mức độ tuân thủ của nước này đối với các điều kiện. "Iran chỉ có thể tiếp cận các lợi ích của biên bản ghi nhớ nếu họ tuân thủ toàn bộ các điểm mà họ đồng ý, gồm không chế tạo vũ khí hạt nhân, trung hòa vật liệu được làm giàu, và không gây cản trở việc lưu thông hàng hải tự do tại eo biển Hormuz", một quan chức Mỹ nói.

Truyền thông Iran tuyên bố rằng nước này sẽ được tiếp cận ngay với tài sản bị đóng băng sau khi ký biên bản ghi nhớ nhưng phía Mỹ bác bỏ thông tin này.

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