Tranh cãi việc cô gái mở tiệc ăn mừng… ly hôn

Chưa thấy tiệc mừng ly hôn bao giờ?

Theo những hình ảnh được đăng tải trên Facebook T.T. (bạn thân của cô gái) thì chủ nhân của bữa tiệc tên T.P.U. Trong clip nhân vật chính không ngừng nhún nhảy tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc. Có nhiều người để lại bình luận chúc mừng vì cô đã thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến không hay.

“Trước giờ mình chỉ thấy tiệc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng chứ chưa thấy tiệc mừng ly hôn bao giờ. Ly hôn có gì tốt đẹp đâu mà mở tiệc ăn mừng rồi khoe khoang trên mạng xã hội. Nếu cần thiết thì có thể rủ bạn bè đi uống vài ly cho vui chứ kiểu nhảy nhót rồi làm lố lăng thế kia thì không hay”, chị Võ Thị Kim Huệ (27 tuổi), ngụ tại đường Vành Đai, P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho hay.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Luyến (25 tuổi) làm việc tại Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina, TP. Thủ Đức (TP.HCM) nói: “Tôi nghĩ không nên tổ chức tiệc ăn mừng ly hôn như vậy, trông rất không ổn. Chắc thời buổi này lấy nhau rồi bỏ nhau dễ dàng quá rồi nên cưới nhau cũng tổ chức tiệc, chia tay cũng ăn mừng linh đình. Làm vậy chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng, hô to với thiên hạ rằng mình đã lấy nhầm người”.

Còn Võ Thị Tố Trinh, sinh viên Trường CĐ FPT (TP.HCM) thì cho rằng ly hôn dù có vui cỡ nào thì cũng đừng thể hiện quá lố như thế. “Giống như đang làm màu để cố tình câu view vậy”, Tố Trinh nói.





Phải có lý do thì người ta mới làm như thế...

Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến cảm thông với chủ nhân bữa tiệc. “Tôi thấy cũng bình thường có gì đâu mà không được, nếu thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chia tay người chồng không ra gì thì cũng đáng để ăn mừng”, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (33 tuổi), ngụ tại 86/9C Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, chị Trang cũng cho biết thêm, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, nếu muốn kết hôn thì nên tìm hiểu kỹ đối phương, đừng vội vàng đi đến hôn nhân rồi dẫn đến những sai lầm, đổ vỡ đáng tiếc.

Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng cho rằng việc này không có gì phải phán xét. Cúc nói: “Phải có lý do thì người ta mới làm như thế, có thể bữa tiệc này không phải do chị nhân vật chính tổ chức mà do bạn bè muốn chị ấy được vui vẻ, vượt qua nỗi buồn đau sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì có gì sai đâu”.

Còn chị Hoàng Thanh Hằng, ngụ tại 29 ngõ 59 An Xá, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) cho rằng: “Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, kết hôn hay ly hôn là quyền của người ta. Họ thấy vui vẻ thì họ làm, “không ở trong chăn sao biết chăn có rận” mà cứ ngồi đó phán xét người khác”.