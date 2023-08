Tranh cãi việc phân chia tiền thưởng cho cầu thủ nữ Jamaica sau World Cup 2023

BTheo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), các đội bóng lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ năm 2023 sẽ được FIFA trả thưởng cho mỗi cầu thủ 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Đội tuyển nữ Jamaica (trái) AFP

Nếu đội bóng đấy vượt qua vòng bảng, số tiền được FIFA thưởng cho các cầu thủ sẽ tăng gấp đôi, lên mức 60.000 USD (khoảng 1,4 tỉ đồng)/cầu thủ.

Đó là trường hợp đang xảy ra với đội tuyển bóng đá nữ Jamaica. Đội bóng thuộc vùng biển Caribe này vừa dừng bước ở vòng 16 đội, sau khi thua Colombia 0-1 ngày 8.8. Dừng bước ở giai đoạn này, mỗi cầu thủ Jamaica nhận 60.000 USD tiền thưởng từ FIFA.

Tuy nhiên, FIFA cũng quy định họ sẽ trả tiền vào tài khoản của các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, sau đó các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia mới chuyển lại số tiền này cho các cầu thủ, sau khi trừ thuế theo quy định tài chính của từng quốc gia. Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia có nghĩa vụ nộp chứng từ lại cho FIFA.

Hành trình của các đội 'ngựa ô' World Cup 2023

Rắc rối với đội tuyển bóng đá nữ Jamaica xuất phát từ đây. Trước giải, họ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía JFF, khiến cho đội bóng này phải lên trang Go Fund Me kêu gọi cộng đồng hỗ trợ nhằm có nguồn tiền trang trải cho chi phí di chuyển đến New Zealand và Úc dự World Cup. Sau giải, họ phải chờ JFF chi tiền, trong khi quan hệ giữa đội tuyển nữ Jamaica và JFF rất xấu.

Đội tuyển nữ Jamaica (áo vàng) không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía JFF AFP

Cho đến thời điểm đội tuyển nữ Jamaica bị loại khỏi vòng 16 đội, nguồn tiền góp quỹ trên trang Go Fund Me đã tiếp nhận tổng cộng 75.000 USD (gần 1,8 tỉ đồng).



Liên đoàn bóng đá Jamaica từng tuyên bố ngưng các hoạt động liên quan đến bóng đá nữ từ năm 2010. Mãi đến năm 2014, họ mới nối lại các hoạt động này, nhờ sự giúp đỡ của con gái của một cố huyền thoại âm nhạc người Jamaica, đóng vai trò là nhà tài trợ.

Dù vậy, các hoạt động bóng đá nữ tại quốc gia thuộc vùng biển Caribe này không được xuyên suốt, thường xuyên gián đoạn vì JFF không mặn mà.

Trong một tuyên bố mới đây, các cầu thủ nữ Jamaica lên tiếng: "Nhiều lần, chúng tôi đã ngồi lại với JFF để bày tỏ những lo ngại của mình, xung quanh các kế hoạch của đội tuyển, chuyện di chuyển, ăn, ở. Chúng tôi nêu lên vấn đề về điều kiện tập luyện, lương, thưởng, dinh dưỡng… cho các cầu thủ. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều lần về những vấn đề nói trên, nhưng không nhận được hồi âm".

Bất chấp việc không được liên đoàn hỗ trợ, đội tuyển nữ Jamaica thi đấu rất hay tại World Cup 2023 AFP

Về phía JFF, họ từ chối bình luận về cáo buộc từ phía các cầu thủ. Cùng lúc đó, phía FIFA cũng không can thiệp vào mâu thuẫn giữa JFF với các cầu thủ nữ Jamaica. FIFA chỉ cho biết họ sẽ chuyển tiền đúng như tuyên bố.

Hiện, toàn đội Jamaica chỉ mới chắc chắn có được một điều, đó là sự ủng hộ của gần 3 triệu người dân nước này, trong đó có những nhân vật cấp cao.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness viết trên các trang mạng xã hội, mô tả thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Jamaica là "lịch sử". Ông Andrew Holness trả lời truyền thông tại quê nhà: "Tôi rất hài lòng khi những cầu thủ nữ Jamaica làm rạng danh đất nước".

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Jamaica Olivia Grange đăng trên tài khoản cá nhân Instagram của mình: "Không thể không rơi nước mắt vì đội tuyển nữ Jamaica. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà".