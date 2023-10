Tranh chấp bất động sản: Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án của Bách Đạt An

Chiều 5.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có báo cáo về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn của một số người dân liên quan đến 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn TX.Điện Bàn.



Chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam nhận công văn của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đơn của một số người mua đất tại 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và khu đô thị Bách Đạt (Bách Đạt 1) do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Nội dung đơn đề nghị thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, xem xét quyết định của UBND tỉnh, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và một số nội dung liên quan khác.

Trước đó, nhiều người dân mua đất dự án tập trung tại trụ sở Bách Đạt An tại TX.Điện Bàn để đòi quyền lợi MẠNH CƯỜNG

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các bên gồm Bách Đạt An (chủ đầu tư), Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt Hoàng Nhất Nam, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng môi giới, phân phối đất nền) và người dân đã ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc giữ chỗ khi các dự án hồ sơ pháp lý chưa đảm bảo, chưa được giao đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư chưa đánh giá được những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện nên dự án kéo dài, không đảm bảo các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó chậm thực hiện cam kết với người đã ký hợp đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng 3 dự án này hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chưa được nghiệm thu, chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã ký hợp đồng huy động vốn với Hoàng Nhất Nam. Các nhà phân phối đã tổ chức ký thỏa thuận mua đất nền, nhưng tiến độ không đảm bảo như cam kết với người mua, nảy sinh khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, dự án khu đô thị Bách Đạt đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, chủ đầu tư đã thi công cơ bản hạ tầng kỹ thuật trên diện tích được giao đất. Riêng dự án 7B mở rộng và Hera Complex Riverside mới hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế.

Tổ chức các buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, những người có quyền lợi trong các bản án liên quan thường xuyên kéo đến đề nghị cơ quan chức năng thông tin về thực hiện các dự án, kiến nghị các vấn đề trong việc thi hành án.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức các buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, dành nhiều thời gian tiếp công dân liên quan đến các dự án của Bách Đạt An; lắng nghe ý kiến của công dân trên tinh thần cầu thị để tìm biện pháp tháo gỡ.

Một dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn TX.Điện Bàn MẠNH CƯỜNG

Đồng thời, thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Vụ việc đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cho rằng đây là vụ việc phức tạp, UBND tỉnh thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, thực hiện các bản án của tòa án, giải quyết khiếu kiện.

Mặc dù các cơ quan nhà nước đã hết sức tích cực vào cuộc, nhưng các dự án có nhiều vướng mắc, chủ đầu tư và đơn vị phân phối thiếu trách nhiệm trong phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan. Đồng thời, không bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính... Vì vậy, các dự án vẫn còn dở dang, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Đáng chú ý, theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng đang được Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thanh tra để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Năm 2017, Bách Đạt An ký hợp đồng giao Hoàng Nhất Nam phân phối hơn 1.100 lô đất 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Eco Future Park (Bách Đạt 1) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Sau đó, hai bên tranh chấp và đưa nhau ra tòa. TAND các cấp đều tuyên buộc Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân. Tuy nhiên, đến nay Bách Đạt An vẫn "chây ì" không chịu thi hành án để ra sổ đỏ cho dân.