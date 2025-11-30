Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động

Sau gần 5 năm, kể từ triển lãm cá nhân thứ 3 Giấc mơ siêu thực tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, từ 30.11 - 14.12 tại Art Space (ĐH Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, P.Cửa Nam, Hà Nội), nghệ sĩ Đinh Phong có cuộc hội ngộ với người yêu mỹ thuật bằng sự kết hợp độc đáo hội họa và điêu khắc, giới thiệu hơn 30 tác phẩm được tuyển chọn đến công chúng.

Tượng của Đinh Phong có cấu trúc hình thể biến chuyển và luôn thay đổi Ảnh: Harry Nguyễn

Các tác phẩm tượng kim loại (đồng, inox) lớn nhỏ của nghệ sĩ Đinh Phong giới thiệu tại triển lãm Ảnh: Harry Nguyễn

Về triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông - giám tuyển triển lãm cho biết: "Ở 3 triển lãm trước, Đinh Phong chỉ sử dụng chất liệu sơn acrylic trên vải vẽ (canvas) - một chất liệu và kỹ thuật vẽ không có gì đáng chú ý ngoại trừ hệ bảng mẫu hình thể lạ lẫm, thì lần này ông có những sáng tạo đáng chú ý khi sử dụng phần lớn kim loại thay thế chất liệu hội họa phổ biến như sơn dầu, sơn mài, sơn acrylic… Cơ bản vẫn là bề mặt 2 chiều, nhưng các tấm lá đồng cho axit ăn mòn, phủ sơn, gia nhiệt, mài, gò, đột… khi kết hợp với lưới kim loại vò nhàu, hoặc sơn acrylic theo kỹ thuật collage (dán, ghép) đã tạo được ấn tượng thẩm mỹ mới mẻ".

Họa sĩ Thành Chương: "Tôi chưa từng dám bứt phá mạnh như Đinh Phong"

Tong triển lãm, với 15 bức tranh kích thước lớn (vài bức trên 10 m2), 17 bức tượng kim loại (đồng, inox) lớn nhỏ, ngoài việc chứng tỏ năng lực thực hành sung mãn, nghệ sĩ Đinh Phong còn tạo một phức cảm khó lý giải. Trên tranh và tượng của Đinh Phong, cấu trúc hình thể biến chuyển và thay đổi lạ lùng khi xem xét tâm lý thị giác về nhịp điệu sáng/tối, đặc/rỗng, to/nhỏ theo logic cân bằng và hài hòa.

Họa sĩ Thành Chương phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: Harry Nguyễn

Thưởng lãm tranh ngày khai mạc Ảnh: Harry Nguyễn

Hiện Đinh Phong là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam đi theo hướng "mỹ học vật chất" - coi vật chất, ánh sáng và hư không không phải là phương tiện, mà là chủ thể biểu đạt triết lý nghệ thuật. Sự độc lập tư duy và cách tiếp cận không mang tính trường phái của ông đã tạo nên một vùng sáng tạo lai ghép giữa hội họa - điêu khắc - triết học: vừa siêu thực, vừa vật lý, vừa tinh thần.

Xem tranh của nghệ sĩ Đinh Phong, họa sĩ Thành Chương thừa nhận: "Tôi chưa từng dám bứt phá mạnh như thế. Những cái mới ấy tạo ra nghệ thuật - hiệu quả, đẹp và rất thú vị. Tôi xem rất kỹ và vô cùng thích thú. Tác phẩm của Đinh Phong khiến tôi rung động. Và Đinh Phong trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi mang đến điều thật mới mẻ cho mỹ thuật Việt Nam".

Tranh của Đinh Phong không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn khơi gợi một ý niệm triết học về thân phận của vật chất Ảnh: Harry Nguyễn

Thông qua triển lãm, nghệ sĩ Đinh Phong đã thành công trong việc giải phóng hội họa khỏi giới hạn của mặt phẳng để bước sang hình thái nghệ thuật giao thoa giữa hội họa và điêu khắc, giữa vật chất và không gian. Các tấm thép gập ghềnh, tấm lưới inox được vò nhàu, những mảng đồng lá bị axit ăn mòn… tất cả không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn khơi gợi một ý niệm triết học về thân phận của vật chất - qua đó ông muốn chứng tỏ rằng, con người trong vũ trụ đều bị ăn mòn bởi thời gian.