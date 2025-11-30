Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/11/2025 18:45 GMT+7

Được sự đồng hành của giám tuyển Vũ Huy Thông cùng cố vấn nghệ thuật - điêu khắc gia Đào Châu Hải, nghệ sĩ Đinh Phong đã có sự trở lại ấn tượng bằng triển lãm 'Hội họa và điêu khắc Đinh Phong'.

Sau gần 5 năm, kể từ triển lãm cá nhân thứ 3 Giấc mơ siêu thực tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, từ 30.11 - 14.12 tại Art Space (ĐH Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, P.Cửa Nam, Hà Nội), nghệ sĩ Đinh Phong có cuộc hội ngộ với người yêu mỹ thuật bằng sự kết hợp độc đáo hội họa và điêu khắc, giới thiệu hơn 30 tác phẩm được tuyển chọn đến công chúng.

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động- Ảnh 1.

Tượng của Đinh Phong có cấu trúc hình thể biến chuyển và luôn thay đổi

Ảnh: Harry Nguyễn

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động- Ảnh 2.

Các tác phẩm tượng kim loại (đồng, inox) lớn nhỏ của nghệ sĩ Đinh Phong giới thiệu tại triển lãm

Ảnh: Harry Nguyễn

Về triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông - giám tuyển triển lãm cho biết: "Ở 3 triển lãm trước, Đinh Phong chỉ sử dụng chất liệu sơn acrylic trên vải vẽ (canvas) - một chất liệu và kỹ thuật vẽ không có gì đáng chú ý ngoại trừ hệ bảng mẫu hình thể lạ lẫm, thì lần này ông có những sáng tạo đáng chú ý khi sử dụng phần lớn kim loại thay thế chất liệu hội họa phổ biến như sơn dầu, sơn mài, sơn acrylic… Cơ bản vẫn là bề mặt 2 chiều, nhưng các tấm lá đồng cho axit ăn mòn, phủ sơn, gia nhiệt, mài, gò, đột… khi kết hợp với lưới kim loại vò nhàu, hoặc sơn acrylic theo kỹ thuật collage (dán, ghép) đã tạo được ấn tượng thẩm mỹ mới mẻ".

Họa sĩ Thành Chương: "Tôi chưa từng dám bứt phá mạnh như Đinh Phong"

Tong triển lãm, với 15 bức tranh kích thước lớn (vài bức trên 10 m2), 17 bức tượng kim loại (đồng, inox) lớn nhỏ, ngoài việc chứng tỏ năng lực thực hành sung mãn, nghệ sĩ Đinh Phong còn tạo một phức cảm khó lý giải. Trên tranh và tượng của Đinh Phong, cấu trúc hình thể biến chuyển và thay đổi lạ lùng khi xem xét tâm lý thị giác về nhịp điệu sáng/tối, đặc/rỗng, to/nhỏ theo logic cân bằng và hài hòa.

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động- Ảnh 3.

Họa sĩ Thành Chương phát biểu tại lễ khai mạc

Ảnh: Harry Nguyễn

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động- Ảnh 4.

Thưởng lãm tranh ngày khai mạc

Ảnh: Harry Nguyễn

Hiện Đinh Phong là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam đi theo hướng "mỹ học vật chất" - coi vật chất, ánh sáng và hư không không phải là phương tiện, mà là chủ thể biểu đạt triết lý nghệ thuật. Sự độc lập tư duy và cách tiếp cận không mang tính trường phái của ông đã tạo nên một vùng sáng tạo lai ghép giữa hội họa - điêu khắc - triết học: vừa siêu thực, vừa vật lý, vừa tinh thần.

Xem tranh của nghệ sĩ Đinh Phong, họa sĩ Thành Chương thừa nhận: "Tôi chưa từng dám bứt phá mạnh như thế. Những cái mới ấy tạo ra nghệ thuật - hiệu quả, đẹp và rất thú vị. Tôi xem rất kỹ và vô cùng thích thú. Tác phẩm của Đinh Phong khiến tôi rung động. Và Đinh Phong trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi mang đến điều thật mới mẻ cho mỹ thuật Việt Nam".

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động- Ảnh 5.

Tranh của Đinh Phong không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn khơi gợi một ý niệm triết học về thân phận của vật chất

Ảnh: Harry Nguyễn

Thông qua triển lãm, nghệ sĩ Đinh Phong đã thành công trong việc giải phóng hội họa khỏi giới hạn của mặt phẳng để bước sang hình thái nghệ thuật giao thoa giữa hội họa và điêu khắc, giữa vật chất và không gian. Các tấm thép gập ghềnh, tấm lưới inox được vò nhàu, những mảng đồng lá bị axit ăn mòn… tất cả không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn khơi gợi một ý niệm triết học về thân phận của vật chất - qua đó ông muốn chứng tỏ rằng, con người trong vũ trụ đều bị ăn mòn bởi thời gian.

"Tranh và tượng của Đinh Phong đều có chung một bản chất: sự tương giao giữa con người và vũ trụ. Con người không hiện ra trực tiếp, nhưng luôn hiện hữu dưới dạng năng lượng, chuyển động, xoáy, khối, ánh sáng. Ở góc nhìn này, nghệ thuật của ông không chỉ là tạo hình, mà là một hành trình tâm linh. Từ màu sắc đến khối rỗng, từ toan đến đồng, mọi thứ đều hướng về tinh thần thoát khỏi cái tôi để bay vào không gian của ý thức vũ trụ".

Nhà nghiên cứu Quách Cường

Tin liên quan

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ nhí từng khiến Thành Chương 'choáng' khi xem tranh

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ nhí từng khiến Thành Chương 'choáng' khi xem tranh

Họa sĩ Thành Chương trong Hội đồng giám khảo giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn đã phát biểu mở đầu bằng từ... choáng khi xem tranh của cậu bé 11 tuổi Hoàng Nhật Quang.

Đấu giá tranh Lưu Công Nhân, Thành Chương... mua giường tặng bệnh viện dã chiến

Đấu giá trực tuyến 19 tranh của họa sĩ Thành Chương minh họa 'Người kép già'

Khám phá thêm chủ đề

Đinh Phong Triển lãm cá nhân Điêu khắc họa sĩ Thành Chương Hội họa và điêu khắc Đinh Phong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận