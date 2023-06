Điển hình là mới đây, hàng chục người ở TP.HCM đã kéo nhau ra Bình Thuận, treo băng rôn, khẩu hiệu đòi chủ đầu tư dự án Aloha Beach Village bàn giao nhà, hoặc trả lại tiền vì mấy năm nay họ đã đóng tiền, nhưng chưa được nhận nhà như cam kết.

Nhằm tránh phát sinh những bức xúc của người mua nhà, dễ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ quan Công an H.Hàm Thuận Nam đã phải xuất hiện để vãn hồi trật tự. Thế nhưng, những người mua nhà sau đó lại kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận "để đòi nhà". Văn phòng tiếp công dân đã mời họ lại để lắng nghe ý kiến của dân, nên chưa xảy ra điều gì.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án Aloha Beach Village vẫn chưa bàn giao nhà cho người mua, trong khi họ đã đóng tiền cho chủ đầu tư tới 95% giá trị căn nhà từ năm 2017. Dự án này bị tắc, không bàn giao nhà được là do xây dựng sai so với thiết kế được duyệt, xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng (đã bị xử phạt). Về đất đai, dự án còn vướng đất của dân chưa đền bù, nên chưa xây dựng được. Dự án có 2 giai đoạn, giai đoạn 2 của dự án này (chuyển sang đất ở) vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước nên chưa được chuyển mục đích sử dụng đất và cấp chứng nhận quyền sở hữu.

Qua theo dõi của chúng tôi thời gian qua, bên cạnh những dự án được làm đúng thủ tục pháp lý, thì tại Bình Thuận vẫn có những dự án BĐS chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, chứ không riêng dự án Aloha Beach Village. Những dự án như thế này không chỉ hành người mua, mà "hành" ngay các cơ quan chuyên môn của địa phương bởi sự không đồng bộ, thiếu nhất quán trong thực thi công vụ về chính sách. Để thị trường BĐS trên địa bàn "sống được", Bình Thuận cần chấn chỉnh ngay, chỉ ra địa chỉ trách nhiệm để xử lý, tránh "lòng vòng".