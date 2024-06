Tranh luận việc Đắk Lắk đề xuất thí sinh được điểm tối đa câu hỏi bị mờ

Thí sinh TP.HCM trước giờ thi tốt nghiệp THPT 2024 môn toán NHẬT THỊNH

Như Thanh Niên đưa tin, trong cuộc họp báo tổ chức chiều nay, 28.6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết trong buổi thi môn toán diễn ra vào chiều hôm trước, vài điểm thi trên địa bàn phát hiện một số mã đề thi có 1 - 3 câu bị in mờ do lỗi kỹ thuật in ấn. Ngay lập tức, giám thị coi thi đã báo cáo với trưởng điểm thi về việc này.



Theo ông Khoa, một số điểm thi đã xử lý theo đúng quy chế là sử dụng mã đề dự phòng thay thế, song cũng có một số điểm thi xử lý còn hạn chế. Và để đảm bảo quyền lợi thí sinh, ông Khoa cho biết Sở đã đề xuất Ban chỉ đạo thi quốc gia theo hướng chấm tối đa cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề, tức 0,2 điểm mỗi câu. Như vậy, thí sinh có thể mặc nhiên được 0,2 - 0,6 điểm với các câu hỏi bị mờ, dù chọn đáp áp sai hay đúng.

Và điều này lập tức dấy lên nhiều tranh cãi.

Trong một nhóm cộng đồng về học sinh và sinh viên thu hút khoảng 2 triệu thành viên, không ít ý kiến bày tỏ sự phản đối. Tài khoản L.V.T. thẳng thắn: "Làm gì có chuyện đó, 0,2 là có thể đậu hoặc trượt [nguyện vọng] rồi". Nhiều tài khoản chung bức xúc: "Cạnh tranh khốc liệt như thế mà bảo cho", "Mờ thì mờ nhưng 0,2 điểm cũng đáng bị tranh cãi"...

L.Đ, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TP.HCM, nhận xét đề xuất được điểm tối đa với câu hỏi bị mờ của Đắk Lắk "không hợp lý", vì nhiều thí sinh đã phải dành hàng năm trời ôn luyện chỉ để nhận thêm được 0,2 điểm, trong khi các trường hợp bị lỗi chỉ cần bỏ ra vài phút. "Chỉ cần 0,2 điểm cũng có thể khiến một người đậu và khối người trượt", Đ. nói.

Q.N, thí sinh ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng cho rằng nếu chỉ cộng điểm ở mỗi tỉnh Đắk Lắk thì sẽ càng tăng thêm tỷ lệ chọi, trong khi chỉ cần 0,2 điểm là đủ để thay đổi cả một tương lai của thí sinh.



Một thí sinh TP.HCM phải đến dự thi môn toán bằng nạng vì chân bị bó bột NGỌC LONG

Song, cũng có ý kiến cho rằng lãnh đạo ngành giáo dục tại Đắk Lắk nên tìm phương án hợp lý hơn để bảo vệ quyền lợi thí sinh. Bởi, theo một thí sinh ở tỉnh Nam Định, dù Sở GD-ĐT tỉnh này chọn không xử lý hay nâng điểm thì đều có phần tranh cãi và bất bình. "Nếu tính tối đa những câu lỗi đó thì có phần bất công cho bọn em vì chưa chắc các bạn sẽ làm đúng kể cả trong trường hợp đề được in rõ nét", thí sinh này cho hay.

Thạc sĩ Bùi Văn Công, giáo viên luyện thi trực tuyến tại TP.HCM, nói đề xuất cho điểm tối đa với câu hỏi bị mờ cho tất cả thí sinh liên quan không khả thi và sẽ gây bức xúc với các thí sinh ở những tỉnh, thành khác vì đây chỉ là lỗi cục bộ, không ảnh hưởng đến thí sinh cả nước.

Thế nên, nam giáo viên đề xuất Sở GD-ĐT Đắk Lắk đánh giá tác động cụ thể sau vụ việc lỗi đề thi và có thống kê chi tiết về nguyện vọng của thí sinh. Trong trường hợp các bạn muốn dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH hoặc CĐ, tỉnh có thể tổ chức thi lại cho các em. "Trong trường hợp số thí sinh ở diện này quá ít, chỉ vài bạn, thì Sở cũng có thể cân nhắc cho điểm hoặc có phương án hợp lý hơn", thạc sĩ Công nói.

"Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng cần xem lại công tác chuẩn bị đề thi và có phương án xử lý nhanh những tình huống tương tự trong tương lai, từ đó bảo đảm tốt nhất quyền lợi của thí sinh vì các em không là người có lỗi", thạc sĩ Công nhấn mạnh.