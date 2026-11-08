Tranh nude với nhiều bí mật của Trần Lâm Bình

Thấu nữ là tên triển lãm tranh nude của họa sĩ Trần Lâm Bình, diễn ra từ 8.11-31.12 tại V-Art Space, tầng 1 Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Những tác phẩm khổ vuông này do nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi làm giám tuyển.

Họa sĩ Trần Lâm Bình và tác phẩm nude của triển lãm Thấu nữ ẢNH: BTC

Trong Thấu nữ, những người phụ nữ nude trong tranh Trần Lâm Bình hiếm khi đứng một mình, mà thường có ít nhất một nhân vật bên cạnh. Đó có thể là một "song sinh", một chú chó nhỏ thân thiết, vài bóng hình hai bên, hoặc người đàn ông nằm xa xa phía sau. Trần Lâm Bình nói họ không bao giờ thực sự tồn tại biệt lập, mà luôn có thế giới riêng ẩn chứa. "Dù họ có khỏa thân hay ở trong trạng thái riêng tư nhất thì bên trong họ vẫn luôn tồn tại những mối liên hệ với thế giới xung quanh với thế giới vũ trụ gắn liền với họ", Trần Lâm Bình nói.

Tranh Song sinh nội tâm của Trần Lâm Bình ẢNH: BTC

Những chiếc bóng, những người "song sinh"… mà Trần Lâm Bình vẽ, vì vậy là những trải nghiệm của chính người phụ nữ nude. "Đó có thể là ký ức, bản ngã, sự đối thoại, ham muốn, nỗi cô đơn, sự che chở hoặc những ám ảnh vô hình mà con người luôn mang theo. Tôi không muốn người phụ nữ trong tranh chỉ là một cơ thể đẹp để người xem ngắm nhìn. Tôi muốn họ có đời sống nội tâm, có sự va chạm, có những mâu thuẫn và có cả những bí mật không dễ dàng bộc lộ", họa sĩ cho biết.

Mê cung và ký ức ẢNH: BTC

Chính vì vậy, xem nude của Trần Lâm Bình không chỉ là ngắm hình thể, mà là ngắm những riêng tư đã được phơi bày theo nhịp điệu chuyển động cơ thể, bằng màu sắc của tranh. Anh cũng chủ động tạo nhịp điệu nhanh cho những cử động nude, và dùng màu nóng trong các tác phẩm ở triển lãm này.

Tranh nude với màu nóng, nhịp nhanh

"Màu sắc nóng, những mảng màu mạnh và nhịp điệu nhanh không nhất thiết phải diễn tả sự vui vẻ hay sự sôi động. Đôi khi chúng lại là cách tôi thể hiện những chuyển động phức tạp bên trong tâm hồn con người", Trần Lâm Bình chia sẻ. Đôi khi, họa sĩ để người phụ nữ nude dường như bất động, nhưng vẫn có cảm giác về sự day dứt do đối lập với nhịp điệu không gian.

Tác phẩm Ánh sáng trong tĩnh lặng ẢNH: BTC

Giám tuyển Ngô Kim Khôi cho biết điều ông thấy thú vị khi làm giám tuyển cho tranh Trần Lâm Bình là họa sĩ có một ngôn ngữ hội họa khá riêng, dễ nhận diện và không ngại bộc lộ cảm xúc. "Những hình thể biến dạng, đường nét phóng khoáng, màu sắc mạnh mẽ và những lớp sơn chồng xếp tạo nên một thế giới hội họa có phần bất an, đôi khi dữ dội, nhưng luôn chứa đựng một nguồn năng lượng nội tâm đáng chú ý", ông Ngô Kim Khôi nói.

Bức Mẫu tử ẢNH: BTC

Đó cũng là lý do họa sĩ và giám tuyển đặt tên cho triển lãm nude này là Thấu nữ. "Với tôi, thấu không đơn thuần là nhìn thấy, mà là khả năng xuyên qua bề mặt để cảm nhận và hiểu được những gì nằm sâu bên trong. Nữ cũng không chỉ nói về hình ảnh người phụ nữ, mà còn gợi mở một thế giới của cảm xúc, bản ngã, những trải nghiệm và cả những góc khuất rất riêng của con người", ông Khôi chia sẻ.