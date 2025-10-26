Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tranh tài hấp dẫn ở giải pickleball UAP 2025

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/10/2025 20:08 GMT+7

Ngày 26.10, giải đấu pickleball liên hiệp hội (UAP) 2025 tranh tài hấp dẫn với khoảng 100 VĐV tham dự.

Điểm nhấn đặc biệt của giải pickleball UAP 2025 là sự chung tay tổ chức của nhiều đơn vị, trong đó có CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam). Giải đấu tranh tài ở 4 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội MLP.

Tranh tài hấp dẫn ở giải pickleball UAP 2025- Ảnh 1.

Các VĐV có ngày tranh tài hấp dẫn

ẢNH: BTC

Ông Lê Quốc Vinh, đại diện ban tổ chức giải đấu cho biết: "Ngày hội không chỉ là một sân chơi thể thao, mà còn là cơ hội để cộng đồng doanh nhân gắn kết. Đây là minh chứng cho việc doanh nhân không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn cần khỏe mạnh với lối sống lành mạnh để cùng nhau xây dựng đất nước vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Đây sẽ là hoạt động thường niên được tổ chức để kết nối và giao lưu tất cả mọi người".

Diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ sự hào hứng khi nhận lời mời tham gia giải đấu lần này: "Trình độ của các VĐV khá cân bằng tạo nên tính cạnh tranh hấp dẫn cho giải đấu. Tôi tham gia thi đấu với tinh thần rất thoải mái, mong rằng sẽ có cơ hội giao lưu và kết nối cùng tất cả mọi người để lan tỏa năng lượng tích cực này".

Tranh tài hấp dẫn ở giải pickleball UAP 2025- Ảnh 2.

Diễn viên Đoàn Minh Tài thi đấu đầy nỗ lực

ẢNH: BTC

Sự kiện là một ngày hội thể thao đáng nhớ, thắt chặt tình hữu nghị và để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với tinh thần sẻ chia, một phần lợi nhuận do các mạnh thường quân đóng góp trong ngày hội pickleball sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn trong các cơn bão vừa qua trong năm 2025.

Kết quả chung cuộc của giải đấu

- Vô địch đôi nam nữ: Đình Phước - Nguyên Phương

- Vô địch đôi nam: Quang Hiệp - Lương Hiếu

- Vô địch MLP: Trường Nguyễn - Kiều Châu - Quang Nguyễn - Minh Hằng

