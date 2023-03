Trao 2.040 giải thưởng trong cuộc thi 'An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai'

Cuộc thi là hoạt động trong chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", do HVN phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục CSGT Bộ Công an tổ chức tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà giáo đạt giải xuất sắc HVN

Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2022 - 2023 dành cho cấp học THCS và THPT được phát động từ tháng 12.2022 theo hình thức trắc nghiệm, tự luận (dành cho học sinh) và hồ sơ dạy học (dành cho giáo viên).

Sau gần 4 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được hơn 7.000 bài dự thi chất lượng cao đã qua cử tuyển. Hội đồng chấm thi đã lựa chọn và trao 2.040 giải thưởng.

Trong đó, cấp THCS có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 200 giải ba và 500 giải khuyến khích dành cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì, 60 giải ba và 200 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Cấp THPT có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 200 giải ba và 500 giải khuyến khích dành cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì, 60 giải ba và 200 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Tại lễ trao giải cuộc thi tổ chức tại Khánh Hòa ngày 25.3 vừa qua, HVN cho biết, trong 27 năm hoạt động tại Việt Nam, HVN luôn nỗ lực trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông và đào tạo lái xe an toàn cho người dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến học sinh ở tất cả các cấp học, với hy vọng góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam trong tương lai.