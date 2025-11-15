Trao áo blouse cho tân sinh viên y khoa trong ngày khai giảng

Ngày 15.11, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức chương trình tổng kết năm học 2024 – 2025 và chào đón tân sinh viên khóa 2025 với chủ đề "BMU Flame Up – Chinh phục giới hạn".

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trao áo blouse cho tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; mở rộng hợp tác với bệnh viện, cơ sở y tế và các tổ chức trong nước – quốc tế để tăng cơ hội thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

"Trong tương lai, nhà trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại, chuẩn mực và thân thiện; chăm lo phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên, xây dựng văn hóa học thuật và tinh thần phục vụ cộng đồng", GS-TS Cao Tiến Đức phát biểu.

Gần 1.000 tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ nhập học Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích nổi bật trong năm học 2024 – 2025; đồng thời trao áo blouse cho 913 tân sinh viên Việt Nam và 55 tân sinh viên Ấn Độ khóa 2025 - 2026.

Chương trình tổng kết năm học 2024 – 2025 và chào đón tân sinh viên khóa 2025 "BMU Flame Up – Chinh phục giới hạn" của Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đã tạo môi trường giao lưu, gắn kết tập thể, khuyến khích sáng tạo và rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động hợp tác, hội nhập và phát triển nhà trường trong năm học mới.