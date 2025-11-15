Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trao áo blouse cho tân sinh viên y khoa trong ngày khai giảng

Hữu Tú
Hữu Tú
15/11/2025 11:38 GMT+7

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chào đón gần 1.000 tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ với chủ đề 'BMU Flame Up - Chinh phục giới hạn'. Đây là dịp nhà trường đánh dấu cam kết mạnh mẽ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ngày 15.11, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức chương trình tổng kết năm học 2024 – 2025 và chào đón tân sinh viên khóa 2025 với chủ đề "BMU Flame Up – Chinh phục giới hạn".

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chào đón tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 1.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trao áo blouse cho tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ

ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; mở rộng hợp tác với bệnh viện, cơ sở y tế và các tổ chức trong nước – quốc tế để tăng cơ hội thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

"Trong tương lai, nhà trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại, chuẩn mực và thân thiện; chăm lo phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên, xây dựng văn hóa học thuật và tinh thần phục vụ cộng đồng", GS-TS Cao Tiến Đức phát biểu.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chào đón tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh 2.

Gần 1.000 tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ nhập học Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột

ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích nổi bật trong năm học 2024 – 2025; đồng thời trao áo blouse cho 913 tân sinh viên Việt Nam và 55 tân sinh viên Ấn Độ khóa 2025 - 2026.

Chương trình tổng kết năm học 2024 – 2025 và chào đón tân sinh viên khóa 2025 "BMU Flame Up – Chinh phục giới hạn" của Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đã tạo môi trường giao lưu, gắn kết tập thể, khuyến khích sáng tạo và rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động hợp tác, hội nhập và phát triển nhà trường trong năm học mới.

Tin liên quan

Giao lưu sinh viên Việt – Ấn tại Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột

Giao lưu sinh viên Việt – Ấn tại Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột

Sinh viên Việt Nam và Ấn Độ cùng hòa mình vào ngày hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa, nghề nghiệp tại Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, nhằm tăng cường kết nối văn hóa, đồng thời trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tân sinh viên Nhà trường Ấn Độ Đắk Lắk áo blouse
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận