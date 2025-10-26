Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tân sinh viên thích thú khám phá đặc thù ngành học trong ngày hội trải nghiệm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
26/10/2025 17:57 GMT+7

Hàng ngàn tân sinh viên có mặt tại ngày hội Open Day của một trường ĐH tại TP.HCM đã có cơ hội khám phá, trải nghiệm các không gian văn hóa, công nghệ với sự chia sẻ từ sinh viên khóa trước để hiểu thêm về đặc thù ngành học.

Sáng nay 26.10, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức ngày hội HUFLIT Open Day chào đón gần 7.000 tân sinh viên với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Tại đây, tân sinh viên thích thú tham quan gian hàng của các CLB Nhật ngữ, Hàn ngữ để trải nghiệm không gian văn hóa của 2 quốc gia này và được giới thiệu về đặc thù ngành học bởi sinh viên khóa trước.

Trong khi đó, sinh viên yêu thích dẫn chương trình có thể đến học hỏi kinh nghiệm tại CLB Mic (câu lạc bộ MC, VJ); yêu thích việc kinh doanh có thể khám phá gian hàng bán thức ăn, nước uống của Khoa Quản trị kinh doanh.

Ngoài ra cũng có khu vực giới thiệu câu lạc bộ như câu lạc bộ tình nguyện, âm nhạc, nhiếp ảnh...

Nguyễn Thu Thủy, tân sinh viên ngành quản trị kinh doanh, cho biết: "Em hướng ngoại nên rất thích tham gia các câu lạc bộ để trau dồi thêm kỹ năng và cân bằng giữa việc học với các hoạt động ngoại khóa. Em dự định sẽ tham gia câu lạc bộ Mic và âm nhạc".

Sinh viên khóa trước không gian công nghệ để chào đón tân sinh viên - Ảnh 1.

Vũ Thị Trang, sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng thích thú tại gian hàng công nghệ

ẢNH: MỸ QUYÊN

Sinh viên khóa trước không gian công nghệ để chào đón tân sinh viên - Ảnh 4.

Các sản phẩm do sinh viên công nghệ thông tin thực hiện

ẢNH: MỸ QUYÊN

Sinh viên khóa trước không gian công nghệ để chào đón tân sinh viên - Ảnh 5.

Tân sinh viên háo hức trong ngày hội Open Day do trường tổ chức

ẢNH: MỸ QUYÊN

Trong khi đó, Khoa Công nghệ thông tin của trường đã trưng bày các sản phẩm, mô hình ứng dụng do sinh viên của khoa nghiên cứu, phát triển, sáng tạo. Trong đó có hệ thống nón bảo hiểm thông minh, máy in 3D, robot, hệ thống phát hiện rò rỉ khí nén/H2, móc khóa in 3D...

Vũ Thị Trang, sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng, cho biết: "Em rất bất ngờ khi tham quan gian hàng công nghệ của các anh chị Khoa Công nghệ thông tin. Những sản phẩm, mô hình không chỉ truyền cảm hứng đối với các bạn học công nghệ, mà ngay cả với sinh viên các ngành khác. Sống trong thời đại số, em nghĩ học ngành nào cũng cần có kiến thức về công nghệ để bổ trợ cho việc học cũng như những kỹ năng cần thiết".

Chia sẻ về không gian công nghệ này, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết: "Trong kỷ nguyên số, trường hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ với 3 năng lực cốt lõi là ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, tư duy phản biện - giải quyết vấn đề và đặc biệt là tinh thần liêm chính, trung thực trong học tập – nghiên cứu. Sắp xếp một không gian công nghệ sáng tạo trong ngày hội chính là cách trường đưa tinh thần đó đến gần hơn với tân sinh viên". 

Theo PGS-TS Vũ, các em được tận mắt nhìn thấy những mô hình, sản phẩm nghiên cứu của anh chị khóa trước, qua đó hiểu rằng, hành trình học ĐH không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà là quá trình từng bước chuyển ý tưởng thành sản phẩm, và kiến thức thành giá trị thực tế.

Khám phá thêm chủ đề

