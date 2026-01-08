Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Tại buổi lễ, chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, đã trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ (theo quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12.12.2025) tới thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân.

Chính ủy Vùng 1 Hải quân trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ tới thân nhân liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liệt sĩ Phạm Văn Tuân (sinh năm 1978, quê xã Tân Học, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên); thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; chức vụ tiểu đội trưởng.

Tháng 9.2024, chiến sĩ Tuân được các cấp tin tưởng lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Tuân đã hy sinh vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 18.3.2025.

Theo Vùng 1 Hải quân, gần 30 năm công tác trong Quân chủng Hải quân, hơn 20 năm tuổi đảng, với những công lao, đóng góp của mình, liệt sĩ Phạm Văn Tuân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng và được thủ trưởng các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hà Tu ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 12.12.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Phạm Văn Tuân. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh của liệt sĩ; đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với gia đình và những người đã hiến dâng tính mạng của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.