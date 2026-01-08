Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Đình Huy
Đình Huy
08/01/2026 14:24 GMT+7

Ngày 8.1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND P.Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh, tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân.

Tại buổi lễ, chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, đã trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ (theo quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12.12.2025) tới thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân.

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa- Ảnh 1.

Chính ủy Vùng 1 Hải quân trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ tới thân nhân liệt sĩ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liệt sĩ Phạm Văn Tuân (sinh năm 1978, quê xã Tân Học, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên); thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; chức vụ tiểu đội trưởng.

Tháng 9.2024, chiến sĩ Tuân được các cấp tin tưởng lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Tuân đã hy sinh vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 18.3.2025.

Theo Vùng 1 Hải quân, gần 30 năm công tác trong Quân chủng Hải quân, hơn 20 năm tuổi đảng, với những công lao, đóng góp của mình, liệt sĩ Phạm Văn Tuân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng và được thủ trưởng các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa- Ảnh 2.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hà Tu

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 12.12.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Phạm Văn Tuân. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh của liệt sĩ; đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với gia đình và những người đã hiến dâng tính mạng của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Tin liên quan

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Ngày 2.1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) phối hợp với UBND P.Quảng Yên cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Liệt Sĩ quần đảo Trường Sa hải quân Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận