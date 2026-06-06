Trao Giải báo chí Nam bộ lần thứ I, vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc

Dấu ấn chuyển đổi số sau hợp nhất

Ngày 6.6, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I, năm 2026.

Dự lễ trao giải có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân.

Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải, đây là giải báo chí đầu tiên tại khu vực Nam bộ được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải khu vực thành 3 giải.

Việc hợp nhất này nhằm mục đích tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới. Giải được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về khu vực, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững. Giải năm nay nhận được sự đồng hành tài trợ chính từ Ngân hàng Agribank.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam bộ lần I

ẢNH: B.B

Theo Ban tổ chức, trong năm đầu tiên ra mắt, giải đã quy tụ gần 250 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình báo chí, đến từ đội ngũ những người làm báo thuộc 6 tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 80 tác phẩm vào chung khảo và chính thức vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc nhất.

Nhà báo Lý Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo nhận định, các tác phẩm năm nay thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và tâm huyết của người làm báo. Nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc từ việc thực hiện nghị quyết của Đảng, cải cách hành chính, câu chuyện dân sinh thiết thực cho đến các đề tài nhân văn lay động lòng người. Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số hiện lên rõ nét ở loại hình báo điện tử. Việc kết hợp đa phương tiện giữa văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, dữ liệu và các hình thức tương tác đã giúp nội dung trở nên trực quan, hấp dẫn và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa), cùng các lãnh đạo báo đài khu vực phía nam dự lễ trao giải ẢNH: B.B

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải khẳng định, thành công của mùa giải thứ I là dấu mốc lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ nhà báo Nam bộ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, để mỗi bài viết, thước phim thực sự là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân.

Những trăn trở về điều kiện tác nghiệp của nhà báo trong tình hình mới

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ những trăn trở sâu sắc về bối cảnh hoạt động của báo chí khu vực Nam bộ sau hợp nhất.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì ẢNH: B.B

"Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên tại Nam bộ trở nên rất rộng lớn, trải dài từ Đồng Nai, Tây Ninh xuống tận Cà Mau, từ biên giới Tây Nam ra các cửa biển... nhiều phóng viên đã phải vượt hàng trăm cây số, băng rừng, lội suối, xa nhà hàng tuần liền để có được những tác phẩm chân thực nhất. Điều kiện tác nghiệp còn nhiều gian nan, vất vả. Có đồng chí xa nhà hàng tuần, có đồng chí trẻ mới vào nghề đã phải bám trụ địa bàn xa. Nghề báo vốn đã không dễ dàng, nay lại càng thêm thử thách", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Ông Lê Quốc Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận nguồn lực của nhiều cơ quan báo chí địa phương hiện nay còn hạn chế. Hiện, kinh phí, phương tiện, chế độ đãi ngộ cho phóng viên xa nhà đang là bài toán chưa thể có ngay lời giải phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên phải) tặng hoa chúc mừng giải ẢNH: B.B

Từ thực tế đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các tỉnh thành khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thiết thực hơn nữa về nơi ăn chốn ở, cơ chế tiếp cận thông tin và có chính sách khích lệ kịp thời cho lực lượng phóng viên thường trú, những nhà báo dấn thân.

Những tác phẩm xuất sắc nhất

Về cơ cấu giải thưởng của Giải Báo chí khu vực Nam bộ năm nay, Ban tổ chức đã phân bổ đều cho 2 nhóm loại hình (báo in - báo điện tử và phát thanh - truyền hình) với tổng cộng 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Mức thưởng được quy định cụ thể: giải nhất trị giá 15 triệu đồng/giải; giải nhì 10 triệu đồng/giải; giải ba 8 triệu đồng/giải và giải khuyến khích là 3 triệu đồng/giải.

Nhà báo Lê Quốc Minh (bìa phải) và ông Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) trao giải nhất cho tác giả Báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long ẢNH: B.B





Ở hạng mục báo in và báo điện tử, giải nhất đã thuộc về loạt bài Megastory 4 kỳ Liêm chính số: Nền hành chính vì dân của nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai. Tác phẩm mang tính thời sự cao khi bám sát nỗ lực xây dựng nền hành chính minh bạch, lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.

Ở hạng mục phát thanh và truyền hình, loạt phóng sự 2 tập mang tên Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái của nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long đã xuất sắc giành giải nhất. Đây là câu chuyện nhân văn sâu sắc về nghĩa cử hiến tạng cứu người, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Các tác phẩm đoạt giải nhì: Giữ màu xanh biên giới (Tây Ninh), Dấu ấn Cà Mau trong hành trình dân chủ (Cà Mau), hay tọa đàm trực tiếp "Khi dải ruy băng đỏ hóa nắng mai" (Đồng Nai) cũng để lại những dấu ấn nghiệp vụ sâu sắc về tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Nhà báo Trần Trọng Dũng (thứ 3 từ trái sang) và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Agribank tặng giải nhất cho nhóm tác giả thuộc Báo và Phát thanh truyền hình Đồng Nai Ảnh: B.B

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm về các chủ đề như tinh gọn bộ máy, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế vùng, như: Xây dựng nông thôn mới đừng để đẹp trên giấy – khó trong đời (Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau); An toàn thực phẩm: khi người dân phải tự làm thanh tra" (Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai); Những công sở không chịu tắt đèn" (Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai) cũng được đánh giá cao với cách tiếp cận mới mẻ.