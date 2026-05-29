Báo chí địa phương sau sáp nhập tìm hướng nâng cao chất lượng và tự chủ

Sáng 29.5, tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập", hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Tham dự có ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo 12 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu đề dẫn, ông Lê Hoàng Triều, Phó giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, cho biết việc hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện. Thực tiễn vận hành sau sáp nhập đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về quản trị, tổ chức sản xuất nội dung và chuyển đổi số.

Ông Lê Hoàng Triều, Phó giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, phát biểu tại tọa đàm

Ông Lê Hoàng Triều nhấn mạnh mong muốn nhận được sự quan tâm, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí bạn để hướng đến xây dựng cơ quan báo chí đa loại hình hoạt động hiệu quả, đồng thời bàn thảo giải pháp tự chủ tài chính, cơ chế đặt hàng và công tác quản trị trong tình hình mới.

Nhận diện thách thức, tìm hướng đi mới

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, khẳng định báo chí địa phương Khánh Hòa thời gian qua đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Khánh Hòa; đồng hành cùng tỉnh trong triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp bộ máy, chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển và các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu định hướng buổi tọa đàm

Nhiều vấn đề được dư luận quan tâm đã được báo chí phản ánh kịp thời, khách quan, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong bối cảnh Khánh Hòa đang thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và trung tâm dữ liệu quốc gia, ông Võ Hoàn Hải cho rằng vai trò của báo chí địa phương càng trở nên quan trọng.

Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ ra quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức như áp lực về nguồn nhân lực chất lượng cao; yêu cầu chuyển đổi số ngày càng nhanh; cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới; cũng như bài toán cơ chế tài chính, phát triển kinh tế báo chí trong điều kiện mới.

Ông Võ Hoàn Hải cho rằng tọa đàm là dịp để các cơ quan báo chí cùng đánh giá kết quả bước đầu sau sáp nhập, nhận diện khó khăn và tìm hướng nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới.