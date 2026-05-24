Trao giải cuộc thi Đấu trường toán học châu Á AIMO

Vòng chung kết quốc gia Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.5 tại Hà Nội, quy tụ gần 1.300 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Sau gần 7 tháng tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao hơn 700 huy chương và 9 cúp vô địch quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối.

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết quốc gia năm nay cho thấy sức lan tỏa rộng của AIMO tới mọi vùng miền trên cả nước, trải dài từ các tỉnh miền núi phía bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai đến Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An), Tây nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk) và Nam bộ (Cần Thơ, TP.HCM) cùng nhiều địa phương khác.

22 tỉnh, thành có học sinh đạt giải, trong đó, Hà Nội dẫn đầu với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương. Thanh Hóa, đứng thứ hai về tổng số giải, đặc biệt mạnh ở khối THCS.

Đáng chú ý, tỉnh miền núi Tuyên Quang đứng thứ ba, tập trung rất mạnh vào các giải ở khối lớp 6, 7 và 8. Quảng Ninh, Ninh Bình và TP.Hải Phòng được đánh giá là nhóm có phong trào học tập đồng đều và đóng góp lượng lớn thí sinh đạt giải.

Ban tổ chức cho biết, những thí sinh có thành tích cao nhất và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của AIMO quốc tế ở từng khối lớp được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam, đại diện quốc gia tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 tại Hà Nội vào đầu tháng 8 tới.

Trước khi bước vào vòng chung kết quốc gia, các thí sinh trải qua vòng loại kéo dài từ tháng 11.2025 đến tháng 4.2026, với hình thức kết hợp thi trực tuyến trên toàn quốc và thi trực tiếp tại một số địa phương.

Vòng chung kết quốc gia AIMO được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp. Thí sinh làm bài trên giấy theo quy định của AIMO quốc tế, điền kết quả (câu trả lời ngắn) bằng tiếng Anh.