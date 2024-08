Trao giải sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường

Ngày 9.8, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em lần thứ nhất.



Dự lễ trao giải có ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT); đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT.

Buổi lễ còn có sự tham dự của 41 học sinh có sáng kiến xuất sắc đoạt giải và đại diện 25 sở GD-ĐT trên toàn quốc cùng đơn vị đồng hành là Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây - Bitex.

Ban tổ chức trao quà và bằng khen cho các thí sinh xuất sắc đạt giải nhất ở các cấp tiểu học, THCS và THPT TÂN KỲ

Phát biểu tại lễ trao giải, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết, nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, lao động trẻ em, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" năm 2024 do Bộ GDĐT phát động là một trong nhiều giải pháp, hình thức mà toàn ngành đang quyết tâm chỉ đạo việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

"Cuộc thi đã tạo cơ hội để các bạn học sinh thể hiện tài năng, sáng tạo và ý thức của mình trong việc xây dựng môi trường học tập tốt đẹp. Đồng thời, cũng là hoạt động để các em thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình qua những bức tranh, bài viết sáng tạo, nêu lên những mong muốn, lo lắng khi đến trường", ông Đạt nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đề nghị các giáo viên, cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh...

Ban tổ chức và các thí sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ tổng kết, trao giải TÂN KỲ

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em diễn ra từ ngày 1.4 đến ngày 30.6, qua 4 vòng thi từ cấp trường đến cấp toàn quốc.

Cuộc thi bao gồm các hoạt động thi vẽ tranh cổ động cho học sinh tiểu học và thi viết bài cho học sinh THCS và THPT. Cuộc thi đã thu hút trên 10 triệu ý tưởng từ học sinh các cấp trên khắp cả nước. Qua chọn lọc từ các vòng thi, ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 739 bài thi xuất sắc từ các Sở GD-ĐT trên cả nước tham gia vòng thi cấp toàn quốc.

Kết quả, ban tổ chức quyết định trao chứng nhận 41 giải thưởng cho các thí sinh tham gia vòng toàn quốc, gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 17 giải khuyến khích, 9 giải phụ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì của cuộc thi. Trong đó, Hà Tĩnh có 4 học sinh đoạt các giải nhất, nhì, khuyến khích và giải phụ.