Trao giải và triển lãm 'TP.HCM sắc màu mới'

Sáng 16.9 tại TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao thưởng mùa đầu tiên cuộc thi nhiếp ảnh TP.HCM sắc màu mới cho các tác giả đoạt giải.

Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (bìa trái) và ông Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao giải nhất



Phó vụ trưởng Vụ 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Phạm Quý Trọng (bìa phải) và nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao giải hai tác giả đoạt giải nhì

Phó chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM Hoàng Thanh Thùy Nhiên (bìa phải) và nhà báo Lê Minh Cường - Tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM trao giải các tác giả đoạt giải ba

Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhận xét về cuộc thi, nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "TP.HCM sắc màu mới không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc quý giá về một TP.HCM đang đổi thay từng ngày. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần sáng tạo và nỗ lực của các tác giả, từ những tay máy chuyên nghiệp đến người yêu nhiếp ảnh, chụp ảnh nghiệp dư đã góp phần kể nên một câu chuyện thị thành sống động, với nhiều màu sắc tươi mới, hấp dẫn".

TP.HCM sắc màu mới -hơi thở đô thị qua bố cục và khoảnh khắc rất tinh tế

Theo ban tổ chức, tính đến hết ngày 15.8.2025, cuộc thi đã tiếp nhận tổng cộng 699 tác phẩm dự thi. Qua hai vòng chấm online, ban giám khảo chọn ra 75 tác phẩm để chấm trực tiếp lựa chọn được 50 tác phẩm vào vòng chung khảo và trưng bày trong triển lãm tại lễ trao giải.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á - thành viên ban giám khảo nhận xét về cuộc thi Ảnh: Nguyệt Nhi

Nhà báo Huỳnh Trường Giang, thành viên ban giám khảo nhận định: "Nhiều tác phẩm cực kỳ xuất sắc, ghi lại được những khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo về sự phát triển của thành phố...".

Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi đánh giá cao việc các tác phẩm đã vượt qua lối mòn thị giác, nhiều bức ảnh thể hiện kỹ thuật tốt mà vẫn giữ được yếu tố kể chuyện, gợi cảm xúc thay vì chỉ ghi lại sự kiện.

Còn nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á không giấu được cảm xúc tự hào về các đồng nghiệp trẻ. "Điều khiến tôi ấn tượng là sự chuyển động rõ rệt trong tư duy ảnh của nhiều tác giả trẻ. Không ít tác phẩm cho thấy khả năng truyền tải thông điệp sâu sắc về xã hội, con người và hơi thở đô thị qua bố cục và khoảnh khắc rất tinh tế", nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nhìn nhận.

Tác phẩm Vươn mình nhận giải nhất

Ngày vui thống nhất đất nước của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng đoạt giải nhì

Vũng Tàu - cánh tay vươn dài của TP.HCM ra biển lớn của Nguyễn Minh Tân đoạt giải nhì

Niềm vui mừng ngày độc lập của Dương Công Sơn - giải ba

Tác phẩm Xem hội của Nguyễn Thị Thúy Hằng - giải ba Ảnh: BTC

Trước chất lượng vượt kỳ vọng của các tác phẩm, cơ cấu giải thưởng năm nay đã được điều chỉnh để bổ sung thêm một giải nhì, nhằm ghi nhận đúng mức sự sáng tạo và đầu tư công phu của các tác giả.

Dịp này tại tòa soạn (cao ốc Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt, P.Tân Sơn Nhất), Báo Pháp Luật TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh TP.HCM sắc màu mới, giới thiệu đến công chúng 50 tác phẩm vào chung khảo.