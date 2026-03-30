Trao huân chương, huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những phần thưởng cao quý này là niềm vinh dự lớn lao, kết tinh từ cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì Đảng và nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định, Huân chương Quân công là sự ghi nhận các đóng góp đặc biệt xuất sắc của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong thời gian công tác tại lực lượng Công an nhân dân cũng như trên các cương vị lãnh đạo quan trọng khác. Trong khi đó, các Huy hiệu Đảng là dấu mốc thiêng liêng ghi nhận hành trình son sắt với lý tưởng, trọn lòng vì nước, vì dân.

"Hai niềm vinh dự này hòa quyện vào nhau, làm sáng rõ hơn chân dung của những đảng viên cộng sản chân chính: kiên trung về lý tưởng, mẫu mực về đạo đức, tận tâm trong công việc và thủy chung với Đảng, gắn bó với nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và tinh thần "nói đi đôi với làm" của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo được vinh danh, đặc biệt là vai trò quan trọng của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong việc chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những "sóng gió" thử thách trong nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua.

Thay mặt các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nhận Huy hiệu và Huân chương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân đã luôn dìu dắt, đùm bọc trong suốt quá trình công tác. Thủ tướng khẳng định dù ở cương vị nào, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cũng luôn nỗ lực hết sức mình theo tinh thần "trung với Đảng - hiếu với dân".

Thủ tướng nêu rõ, những phần thưởng này không chỉ là vinh dự mà còn là điểm tựa tinh thần, là động lực mạnh mẽ để các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục giữ vững phẩm chất, không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước sẽ có những bước phát triển đột phá, tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.



