Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao ra biển cứu hai trẻ em

Sáng nay 16.7, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung (học sinh lớp 12, Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Em Lê Đức Trung được trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen vì hành động cứu người đuối nước ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ

Tại buổi lễ, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen cho em Lê Đức Trung.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, sẵn sàng quên mình cứu người, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin vào lúc 14 giờ ngày 21.6, gia đình chị Phạm Thị Thương (39 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) đến tắm tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị). Trong lúc tắm, hai con của chị Thương là cháu N.Đ.P.A (11 tuổi) và N.K.A (9 tuổi) bị một đợt sóng lớn ập đến cuốn cả hai ra xa bờ.

Lúc này, em Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng) cùng gia đình ngồi ăn uống tại nhà hàng bên bờ nghe thấy tiếng cầu cứu của chị Thương. Nhìn ra biển, Trung phát hiện hai cháu bé đang chới với nên lập tức lao ra biển ứng cứu thành công.