Trào lưu 'made you look' là gì mà gây sốt mạng xã hội ?

Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội đặc biệt là TikTok, một số người trẻ đã thực hiện trào lưu “made you look”, những video của họ thu hút từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem.

"Hiện thực hóa" các thương hiệu xa xỉ ngay trên chính khuôn mặt của mình

Trào lưu “made you look” (tạm dịch: làm cho bạn chú ý) được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát Made you look (của nữ ca sĩ Meghan Trainor) với những “make-up look” (lối trang điểm) lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các các bạn trẻ “hiện thực hóa” ngay trên chính khuôn mặt mình.

Hiện tại, trào lưu “biến hình” mới mẻ này thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, đặc biệt là những người trẻ theo đuổi nghề "make-up'" hay thời trang thực hiện. Mỗi video có đến hơn 4 lối trang điểm khác nhau và đều khiến người xem phải xuýt xoa vì sự công phu này. Dù thành phẩm để "bắt trend" chỉ khoảng vài chục giây nhưng mỗi clip đã tiêu tốn nhiều giờ đồng hồ để các TikToker “biến hình” một cách chỉn chu.

Điển hình như cô nàng Trương Bá Huỳnh Linh (25 tuổi), làm việc về lĩnh vực đào tạo và giảng dạy nghề trang điểm tại số 1122 Ngô Quyền, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cũng làm video thực hiện theo trào lưu “made you look” trên TikTok và thu về cho mình hơn 1 triệu lượt xem.

Huỳnh Linh cho hay bản thân thực hiện trào lưu “made you look” là vì giai điệu của bài hát bắt tai và để lại ấn tượng rất tốt. “Những bạn khác làm trend này “đỉnh” quá, xem xong là buộc phải làm liền”. Linh cho biết.

Do ban ngày bận với nhiều việc nên những video trên TikTok của mình hầu như được Huỳnh Linh thực hiện vào ban đêm. “Để làm được chiếc clip triệu view theo trào lưu “made you look” tôi đã phải làm xuyên suốt 9 giờ và tẩy trang tổng 4 lần”, Huỳnh Linh kể.

Ở video theo trào lưu “made you look” của mình, Huỳnh Linh đã sáng tạo những lối trang điểm khác nhau thay vì “bắt chước” người khác. “Ví dụ như lối trang điểm của thương hiệu Louis Vuitton, tôi chọn màu hồng làm tông màu chủ đạo, hy vọng nó mang 1 màu sắc mới cho trào lưu này", Linh cho biết.





Sau khi đăng video theo trào lưu "made you look", Huỳnh Linh bộc bạch: "Tôi được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, có khen chê, nhưng hầu như ai cũng vui vẻ ý đóng góp một cách thiện ý”.

Có thể biến hóa sang một khuôn mặt đầy lôi cuốn...

Từ những khuôn mặt mộc, hay đang skincare chỉ cần một hiệu ứng "quay mặt", "vuốt tay" là có thể biến hóa sang một khuôn mặt được make-up đầy lôi cuốn theo từng thương hiệu. Không chỉ được ngắm nhìn những “tác phẩm” trang điểm đẹp mắt, cộng đồng mạng còn trầm trồ với mặt mộc vẫn xinh xắn của các TikToker.

Võ Nguyễn Duy An (18 tuổi, ngụ ở H.Bình Chánh, TP.HCM) đang làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng không bỏ qua trào lưu “made you look”. Duy An chia sẻ giai điệu bài hát bắt tai, cách "biến hình" thú vị và cho phép sáng tạo tự do nên cô nàng đều rất hứng thú khi tham gia.

Duy An chia sẻ thành quả video chưa đến 30 giây nhưng quá trình của cô có hơi mất thời gian. "Tôi dành ba ngày để makeup, quay video cho mỗi kiểu trang điểm và chọn góc quay với nắng buổi chiều, chỉnh sửa thêm 2 giờ nữa. Mặc dù là video vui thôi nhưng tôi vẫn mong mọi thứ ổn hết mức có thể”, Duy An nói.

Cô gái 18 tuổi chia sẻ thêm khả năng trang điểm của bản thân vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Trước khi quay video, Duy An đã có tham khảo qua một vài mẫu make up của các nghệ sĩ nổi tiếng khác, cũng như xem nét đặc trưng của các thương hiệu như Louis Vuitton, Versace, Gucci... được đề cập trong bài hát. Từ đó, cô nàng thực hiện các makeup "riêng" dành cho mình.

“Trong trang điểm, sự sáng tạo rất được đề cao và khuyến khích. Tôi có thể phát triển hơn khả năng trang điểm khi mình sáng tạo được một kiểu trang điểm nào đó, cũng như giúp tôi định hình phong cách riêng, mọi người sẽ nhớ đến em nhiều hơn”, Duy An chia sẻ thêm về trào lưu “made you look" trên mạng xã hội.