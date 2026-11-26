Chơi squishy sẽ giúp giải tỏa căng thẳng?

Squishy là dòng đồ chơi đàn hồi được chế tác từ silicon, nhựa dẻo hoặc mút xốp PU với tạo hình đa dạng như thực phẩm, động vật hay cây cối. Khi chơi, người chơi sẽ dùng tay bóp mạnh vào squishy, sau đó những món đồ chơi này sẽ phục hồi về hình dạng như cũ. Từng "gây sốt" và trở thành trào lưu của giới trẻ trong giai đoạn những năm 2015-2016, món đồ chơi này gần đây đang bất ngờ bùng nổ trở lại và tiếp tục được đông đảo các bạn trẻ săn đón.

Nhiều loại squishy với tạo hình đa dạng được bày bán tại các cửa hàng ẢNH: MINH AN

Võ Ngọc Hà My (20 tuổi), ngụ P.Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, cho biết bản thân bị thu hút bởi tạo hình đáng yêu của những món đồ chơi này. "Mình quyết định tìm mua vì chúng quá đáng yêu lại đa dạng mẫu mã, từ phô mai, bơ cho đến đủ loại trái cây. Không riêng gì mình, nhiều bạn bè xung quanh cũng rất mê dòng đồ chơi này vì tạo hình của chúng", My chia sẻ.

Còn đối với Nguyễn Tấn Huy (20 tuổi), ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM, chơi squishy giúp giải tỏa căng thẳng. "Thỉnh thoảng khi mình căng thẳng, mình sẽ dùng tay bóp mạnh vào squishy. Việc lặp lại thao tác này giúp bàn tay được vận động nhẹ nhàng, nhờ đó cơ thể bớt gồng và tinh thần cũng thoải mái hơn phần nào", Huy bộc bạch.

Nhiều bạn trẻ cho rằng mỗi lần bóp squishy giúp họ giải tỏa căng thẳng ẢNH: MINH AN

Phan Lê Ngọc Tú (20 tuổi), ngụ P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, cũng yêu thích squishy. Đây cũng là lý do Tú chọn nhập dòng sản phẩm này về để kinh doanh tại cửa hàng nhỏ của mình. Tú chia sẻ: "Vì yêu thích squishy nên mình có tham gia vào các hội nhóm. Khi tham gia các hội nhóm, mình thấy rất nhiều bạn trẻ cũng mê và tìm mua ráo riết. Vì vậy, mình quyết định nhập hàng về bán, vừa để tăng thu nhập cho cửa hàng, vừa giúp các bạn trẻ dễ dàng sở hữu món đồ chơi yêu thích".

Trong quá trình kinh doanh, Tú cho biết đa phần những người đến cửa hàng hoặc nhắn tin hỏi mua các loại squishy qua các kênh mạng xã hội đều là những người trẻ. "Hầu hết khách hàng của mình sẽ ở khoảng độ tuổi từ 13 đến 25, chủ yếu là học sinh và sinh viên", Tú cho biết.

Cảnh báo nguy cơ từ hàng kém chất lượng

Tuy nhiên, do làm từ silicon và nhựa dẻo, loại đồ chơi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu là hàng kém chất lượng.

Hà My cho biết bản thân từng mua nhầm sản phẩm kém chất lượng. "Mình cũng từng mua phải loại squishy có mùi khó chịu, thậm chí mùi hương của nó từng làm mình nhức đầu khi hít lâu", My cho biết.

Mai Hoài An (21 tuổi, ngụ P.Tân Phú, TP.HCM) cũng từng mua phải squishy không đạt chất lượng. Hoài An đã bỏ ngay sản phẩm khi mở bao bì ra vì nghe mùi lạ nồng nặc. "Mình cũng thích chơi squishy nhưng cũng lo cho sức khỏe. Từ sau khi mua trúng loại sản phẩm có mùi lạ thì mình cũng hạn chế chơi", An bày tỏ.

Bác sĩ khuyến cáo nếu đồ chơi có mùi hắc, mùi dung môi hoặc mùi keo kéo dài, nên hạn chế sử dụng và không đưa sát mũi để ngửi ẢNH: MINH AN

Là người kinh doanh squishy, Ngọc Tú cho biết việc lựa chọn nguồn hàng rất quan trọng: "Mình chỉ lựa chọn những loại sản phẩm có bao bì, nhãn mác đàng hoàng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để nhập về cửa hàng. Mình tuyệt đối nói không với những dòng hàng rẻ tiền nhưng lại không rõ nguồn gốc, bao bì không nhãn mác. Khi kinh doanh, mình đặt sức khỏe và an toàn của khách lên hàng đầu".

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Hải (Khoa Nội tiết tổng hợp, Bệnh viện Trưng Vương), những biểu hiện như nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt hoặc cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với squishy có mùi nồng có thể liên quan đến việc hít phải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), chất tạo hương hoặc những thành phần khác phát tán từ sản phẩm. Ông Hải cho biết: "Một số chất bay hơi có thể kích thích niêm mạc mũi, họng và đường thở. Ở một số người, đặc biệt khi tiếp xúc trong không gian kín, thông khí kém hoặc trong thời gian dài, các chất này có thể gây cảm giác khó chịu, đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn."

Ông Hải cũng khuyến cáo: "Nếu đồ chơi có mùi hắc, mùi dung môi hoặc mùi keo kéo dài, nên hạn chế sử dụng và không đưa sát mũi để ngửi. Mùi không phải là phương pháp xác định độc tính, nhưng mùi nồng có thể cho thấy sản phẩm đang phát tán nhiều chất bay hơi hoặc không phù hợp với người nhạy cảm".