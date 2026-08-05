Trào lưu xúc động của người trẻ: Tự hào khi được gọi 'đây là ba mẹ tôi'

Clip của trào lưu "đây là ba mẹ tôi" thu hút sự quan tâm, yêu thích của dân mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Clip "ba mình khủng cỡ nào?" gây sốt mạng xã hội

Những ngày này, dân mạng chia sẻ cho nhau clip "mình là tiếp viên hàng không thì ba mình khủng cỡ nào". Clip này của trào lưu "đây là ba mẹ tôi" này đã có hơn 226.000 lượt yêu thích.

Người đăng clip là Nguyễn Thị Thanh Thảo (25 tuổi, ngụ ở tỉnh Đắk Lắk), tiếp viên hàng không của một hãng bay nội địa. Điều chạm đến cảm xúc của người xem là thước phim ghi lại người ba lặng lẽ làm vườn, quần áo lấm lem bùn đất sau cơn mưa, rồi nụ cười hiền khi ôm con gái trong ngày tốt nghiệp…

Nhiều bình luận để lại dưới video như: "Điều tuyệt vời nhất không phải bạn ấy là tiếp viên hàng không, mà là luôn tự hào về ba mình" hay "Giàu nhất là có một người ba để tự hào"...

Thảo cho biết luôn tự hào về ba là một người nông dân giỏi, dám nghĩ, dám làm. Thảo cũng nói mong ba được nghỉ ngơi nhiều hơn vì bản thân đã có thể phụ giúp gia đình...

Mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip ghi lại khoảnh khắc người trẻ tự hào giới thiệu ba mẹ ẢNH: NGỌC HUYỀN

Không riêng Thảo, gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip ghi lại khoảnh khắc người trẻ tự hào giới thiệu ba mẹ. Họ chọn công khai giới thiệu về đấng sinh thành với niềm tự hào.

Trần Thị Như Trang (27 tuổi, làm việc ở 96 Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3) cũng tự hào cho biết: "Gia đình không khá giả, ba mẹ chỉ làm công việc bình thường nhưng chưa từng để tôi cực khổ. Với tôi, ba mẹ chỉ là người bình thường nhưng rất phi thường hơn cả siêu nhân".

Nguyễn Phước Vũ (24 tuổi, làm việc ở 185 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là Cầu Ông Lãnh, Q.1), kể đã từng đưa ba là người làm công việc phụ hồ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Vũ cho biết: "Mình không ngại khi nói về nghề nghiệp của ba, của mẹ. Nhờ những dãi nắng dầm sương của ba mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành".

Trên các nền tảng Facebook, TikTok, những nội dung không cầu kỳ, không dàn dựng của trào lưu "đây là ba mẹ tôi" đã và đang chạm đến cảm xúc của rất nhiều người bởi sự chân thành và lòng biết ơn dành cho ba mẹ.

Anh Đỗ Hữu Nhật (31 tuổi, làm việc tại 456 - 458 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Tân Định, Q.1), kể: "Ba tôi là tài xế xe tải. Có những chuyến hàng ba chạy xuyên đêm, người đầy bụi bặm khi trở về. Chính những chuyến xe đó đã nuôi tôi ăn học. Bây giờ đi làm, mỗi khi ai hỏi ba mẹ làm nghề gì, tôi đều trả lời rất tự nhiên. Tôi không bao giờ ngại khi nói về nghề của ba", anh Nhật bày tỏ.

Trần Minh Anh (24 tuổi, đang làm việc tại 160bis Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, TP.HCM; trước đây là P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), thừa nhận từng có khoảng thời gian mặc cảm vì mẹ bán vé số.

"Hồi học đại học, mình từng sợ bạn bè biết mẹ bán vé số. Có lần mẹ lên thăm, mình còn bảo mẹ đứng đợi ngoài cổng trường. Sau này nghĩ lại, mình thấy xấu hổ vì chính suy nghĩ của mình. Bây giờ mình luôn kể về mẹ với niềm tự hào, vì mình có ngày hôm nay là nhờ những bước chân rong ruổi của mẹ", Anh nói.

Theo Lê Khánh Linh (28 tuổi, làm việc tại 71 Láng Hạ, P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội; trước là P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa), những clip người trẻ giới thiệu ba mẹ làm nghề lao động phổ thông mang đến nhiều cảm xúc tích cực.

"Tôi nghĩ người trẻ bây giờ cởi mở hơn. Nghề nghiệp không quyết định giá trị của một con người. Điều đáng tự hào nhất không phải ba mẹ làm nghề gì, mà là họ đã nuôi mình lớn lên bằng tất cả tình yêu thương", Linh chia sẻ.

Nhiều người trẻ chọn công khai giới thiệu về đấng sinh thành với niềm tự hào ẢNH: THANH TUYỀN

Điều đẹp nhất là được gọi "đây là ba mẹ tôi"

Thạc sĩ tâm lý Hồ Viết Trọng, Trung tâm tư vấn tâm lý Bloom Psychology Center (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Kiểng, Q.7), cho rằng việc người trẻ công khai tự hào về ba mẹ lao động phổ thông phản ánh sự trưởng thành trong nhận thức.

"Khi không còn lấy địa vị hay nghề nghiệp làm tiêu chuẩn đánh giá con người, họ sẽ nhìn thấy giá trị lớn nhất của cha mẹ nằm ở sự hy sinh, tình yêu thương và lao động lương thiện. Những câu chuyện này góp phần làm giảm định kiến đối với lao động phổ thông, đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn trong xã hội", ông Trọng nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6), cho rằng điều ba mẹ mong mỏi nhất không phải là sự thành đạt của con để "nở mày nở mặt", mà là được con yêu thương và tôn trọng.

"Khi một người trẻ tự hào giới thiệu: "Đây là ba tôi", "Đây là mẹ tôi", dù ba mẹ làm bất cứ nghề gì, đó là biểu hiện của sự trưởng thành về nhân cách. Những nội dung tích cực của trào lưu này này có sức lan tỏa mạnh vì đánh thức lòng biết ơn và nhắc nhở rằng không có nghề lao động chân chính nào đáng xấu hổ", bà Minh nói.

Theo anh Đào Thanh Tuấn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Gia Phát (P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Long Trường, TP.Thủ Đức), giữa một thế giới mạng đầy những cuộc so sánh về địa vị, thu nhập hay vẻ ngoài, những video về ba mẹ lao động bình dị lại mang đến một giá trị khác.

"Chúng nhắc rằng phía sau mỗi bộ quần áo lấm lem, mỗi đôi bàn tay chai sạn là biết bao năm tháng hy sinh để con cái có cơ hội bước xa hơn. Có thể ba mẹ không sở hữu một nghề nghiệp hào nhoáng, nhưng với những người con biết ơn nguồn cội, họ luôn là niềm tự hào lớn nhất. Có lẽ vì thế, điều đẹp nhất mà trào lưu này mang lại không phải những triệu lượt xem, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho mỗi người: thành công không phải là che giấu xuất thân hay cố gắng làm cho ba mẹ trở nên "oai" hơn trong mắt người khác. Thành công là đủ tự tin, đủ biết ơn để mỉm cười giới thiệu với cả thế giới: "Đây là ba mẹ tôi". Bản thân tôi rất thích trào lưu này", anh Tuấn nói.