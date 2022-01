Trao quà tết cho người nghèo Quảng Ngãi

Các đơn vị phối hợp với Báo Thanh Niên và những người con quê hương Quảng Ngãi sinh sống, làm việc tại TP.HCM gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội tù yêu nước, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi, đã trao tặng 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người nghèo ở H.Bình Sơn.

“Đủ lo tết rồi”

Mấy hôm nay, Quảng Ngãi hay mưa. Trời còn se lạnh nên mọi người phải khoác thêm áo ấm khi ra đường. Bà Nguyễn Thị Phong (71 tuổi, trú xã miền núi Bình An, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhờ người quen chở xuống TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn nhận quà Tết.

Ngồi trong hội trường của Ủy ban MTTQ VN H.Bình Sơn, bà Phong cho biết mình sống một mình. Sinh được đứa con trai, nay đã có vợ con, nhưng vì gia cảnh khó khăn, phải bôn ba làm ăn đây đó. Những ngày sắp Tết Nhâm Dần, con trai bà Phong đi làm thuê lột vỏ keo ở ngoài tỉnh. Ngày ngày, bà Phong tự làm tự ăn trên vài trăm mét vuông đất, 2,5 sào ruộng lúa nước. “Năm nào trúng mùa thì đủ ăn, mất mùa thì chính quyền xã, huyện hỗ trợ gạo”, bà nói.

Cầm trong tay 1 triệu đồng, bà Phong rưng rưng: “Không mấy khi được cầm tiền triệu trong tay. Bấy nhiêu là đã đủ lo Tết rồi. Cảm ơn rất nhiều những tấm lòng hỗ trợ cho già này có cái tết tươm tất hơn”.

Bà Bùi Thị Hoa (77 tuổi, ở thôn Thọ An, xã Bình An) về đến TT.Châu Ổ phải đi xa hơn cả bà Phong. Sáng nay bà Hoa cũng nhờ cháu chở đi. Lâu lắm mới xuống trung tâm H.Bình Sơn. Bà Hoa kể, sinh 7 người con, nhưng vì sinh kế bằng nghề nông cơ cực, 4 đứa con vào Nam mưu sinh, 3 đứa ở quê cũng yên bề gia thất. Con cái không khá giả gì nên dù rất lo cho mẹ, nhưng chỉ dừng lại ở mức mua con cá, mớ rau, chút thịt… Bà Hoa còn nuôi thêm con gà để lấy trứng ăn, bán gà kiếm tiền chi tiêu. Bà kể, ngày còn khỏe, cứ đến tháng gần Tết Nguyên đán, bà đi mót khoai lang, khoai mì, nhiều năm nay do lớn tuổi nên không đi nữa. Khi Tết về, bà dành chút tiền mua sắm đơn sơ cho qua ngày tháng. Năm nay, được trao quà 1 triệu đồng nên vui lắm, Tết sẽ có thịt, bánh, trái… nhiều hơn.





Trọn tình quê hương

Trò chuyện với bà con Quảng Ngãi buổi sáng nhận quà, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động, ân cần trao những món quà đến tay người nghèo. Thay mặt cho những người con quê hương Quảng Ngãi làm việc, sinh sống tại TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lòng biết ơn với bà con quê nhà. Đó là trải qua 6 tháng đại dịch Covid-19 hoành hành ở TP.HCM, bà con và các cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã vận chuyển hàng trăm chuyến xe yêu thương vào hỗ trợ cho TP.HCM và đồng hương Quảng Ngãi. Những nghĩa cử đó thể hiện tấm lòng, tình quê và đoàn kết một lòng, hướng về những giá trị cao đẹp. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, những người con đất Quảng Ngãi làm ăn, mưu sinh ở TP.HCM, dù gặp không ít khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ món quà cho bà con nghèo ở quê ăn Tết.

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn, thay mặt cho người dân H.Bình Sơn, cảm ơn những tấm lòng của người con xa quê hỗ trợ cho bà con nghèo quê nhà ăn Tết.

Sáng cùng ngày, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng đã trao 40 triệu đồng cho Ban giám hiệu Trường THPT Bình Sơn. Đây là số tiền của những cựu học sinh nhà trường và hội đồng hương H.Bình Sơn làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, hỗ trợ Trường THPT Bình Sơn giúp đỡ học sinh, giáo viên khó khăn trong quá trình dạy và học.