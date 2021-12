Họa sĩ khuyết tật chung tay xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi

Lễ khai trương phòng tranh, triển lãm và đấu giá có sự tham dự của các vị khách mời: Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; họa sĩ Văn Y, Phó chủ nhiệm CLB Mekong Art, Chủ nhiệm lớp Âm thanh hội họa; ông Hứa Tiến Hùng, Phó giám đốc Quỹ Tâm Nguyện Việt; nghệ sĩ Cát Tường; bà Phạm Thiên Vũ, luật sư, giảng viên Trường đại học Văn Lang; nhà báo, nhạc sĩ Phan Bá Chức, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhiều người yêu thích tranh.

Hiến dâng âm thanh, màu sắc cho cuộc đời

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Thật xúc động khi hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chiêm ngưỡng những bức tranh rất đẹp, giàu tính nghệ thuật của thầy trò lớp Âm thanh hội họa. Họ đã miệt mài sáng tác trong suốt thời gian qua để mang tranh đến triển lãm và trích 50% giá trị sau khi bán tranh cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, giúp những trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Những âm thanh của hội họa đã chạm vào trái tim của mỗi người chúng ta. Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên và gia đình các trẻ mồ côi, xin cảm ơn các họa sĩ đã hiến dâng những âm thanh, màu sắc rất đẹp, rất nhân văn cho cuộc đời thông qua những tác phẩm nghệ thuật”.

Họa sĩ Văn Y bày tỏ: “Báo Thanh Niên đã thực hiện một chương trình ý nghĩa là Cùng con đi tiếp cuộc đời. Khi biết đến chương trình, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định cùng góp chút sức mình. Trước và sau khi ký kết biên bản thỏa thuận đồng hành cùng Báo Thanh Niên, thầy trò chúng tôi đã miệt mài sáng tác. Và hôm nay khai mạc phòng tranh, triển lãm và đấu giá những bức tranh đẹp nhất, mong rằng sẽ thu hút được sự ủng hộ của đông đảo khán giả”.

Lớp Âm thanh hội họa là lớp dạy vẽ miễn phí thuộc CLB Mekong Art do họa sĩ Văn Y và họa sĩ Bích Ngân sáng lập, dành cho những người câm điếc. Lớp học ở địa chỉ 776/24A Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Các họa sĩ câm điếc với nhiều lứa tuổi, trình độ học vấn, nhiều người ở tỉnh xa như Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai… Có những người hoàn cảnh rất đặc biệt, như Bảo Duy (17 tuổi, quê Cà Mau). Sau khi ba mẹ chia tay, mẹ dắt Duy và người em lên Sài Gòn đi làm móng tay dạo, rồi Duy may mắn được vào lớp học vẽ. Còn mẹ của Nguyễn Ngọc Quý (26 tuổi) là chị Hằng thì hồ hởi: “Quý đi bỏ mối bánh đa mỗi ngày. May mà nó được học lớp vẽ này. Con mình được học vẽ, ăn uống, đi dã ngoại… hoàn toàn miễn phí. Điều sung sướng nhất là cháu vẽ được những bức tranh đẹp bất ngờ và nay có tranh để tham gia triển lãm, góp một chút cho những trẻ em không may mất đi ba mẹ do dịch Covid-19”.

Tấm lòng nối những tấm lòng

Luật sư Phạm Thiên Vũ, người nhiều năm qua sát cánh với lớp Âm thanh hội họa, chia sẻ: “Là người đồng hành với lớp vẽ đặc biệt này, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành và không ngừng nỗ lực của các học viên không may bị câm điếc. Quá trình đó thực sự không dễ dàng, nhưng các học viên đã vươn lên để có những bức tranh đầy tính nghệ thuật. Và thật vui mừng, tự hào khi hôm nay tận mắt thấy được tấm lòng của các em khi biết sẻ chia với những mất mát, đau thương của cộng đồng, một hành động đầy ý nghĩa từ trái tim đến trái tim. Hy vọng những gì các họa sĩ câm điếc dành cho các trẻ mồ côi sẽ giúp các cháu mạnh mẽ hơn, vững tin hơn trong hành trình phía trước”.

Sau phần cắt băng khai trương phòng tranh là phần sôi động nhất - đấu giá tranh. Nghệ sĩ, MC Cát Tường không thể ngồi yên ở vị trí khách mời mà tiến lên sân khấu và khuấy động buổi đấu giá. Những bức tranh của họa sĩ Văn Y có mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, qua sự dẫn dắt đầy nhiệt huyết, sôi nổi của nghệ sĩ Cát Tường, đã bán được với giá 100 hay 120 triệu đồng mỗi bức.





Những người tham gia đấu giá đa số là doanh nghiệp hoặc những cá nhân biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và mong muốn góp một chút công sức cho chương trình. Nghệ sĩ Cát Tường cũng không ngoại lệ, cô không những nhiệt tình dẫn dắt phiên đấu giá mà mua thêm bức tranh Giai nhân của họa sĩ Văn Y với giá 15 triệu. Con gái của MC Cát Tường là Nguyễn Cát Tường An cũng tham gia đấu giá bức Mùa chim làm tổ của họa sĩ Vũ Gia Huy với giá 15 triệu đồng.

Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh cũng thông qua người đại diện có mặt tại buổi đấu giá mua bức tranh Chở che 2 của họa sĩ Văn Y với mức giá 50 triệu đồng. Tiến Linh tâm sự cùng MC Cát Tường: “Linh thường xuyên thi đấu xa nhà nên rất nhớ mẹ. Bức tranh rất đẹp này Linh mua trước hết là để góp một chút tấm lòng với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, và sau nữa sẽ tặng bức tranh ý nghĩa này cho mẹ, người đã dành cả cuộc đời để chở che cho Linh”. Tuyển thủ Hồ Tấn Tài cũng đã mua bức tranh Quê nhà tôi ơi của họa sĩ Ngọc Nhi.

Cuối buổi đấu giá, nghệ sĩ Cát Tường xúc động chia sẻ: “Xin cảm ơn tấm lòng của các cá nhân, doanh nghiệp đã tham gia đấu giá tranh hôm nay. Xin cảm ơn những tấm lòng kết nối những tấm lòng!”.

Để có được triển lãm tranh này, lớp Âm thanh hội họa nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các cá nhân: bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ GEE-0; bà Phạm Thị Ngọc Trân, Giám đốc Công ty cổ phần CPR; ông Nguyễn Duy Tráng, ông Hoàng Văn Bảy, chị Diệu Hiền, anh Lê Tươi, chị Hoa Nghĩa.