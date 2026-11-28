Được thành lập năm 1972, Công ty Traphaco tiên phong ngành dược trong cổ phần hóa năm 2000, hiện dẫn đầu về đông dược với 14 vùng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO (thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới).

Đồng thời, Traphaco phát triển tân dược chất lượng cao, nhận chuyển giao công nghệ từ Daewoong (Hàn Quốc) 13 sản phẩm đã sản xuất quy mô công nghiệp; phát triển 10 thuốc đạt tiêu chuẩn tương đương sinh học.

Traphaco hiện duy trì 14 vùng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, chủ động nguyên liệu phát triển sản phẩm đông dược cao cấp ẢNH: LÊ TIẾN

Tại lễ kỷ niệm 54 năm thành lập (28.11.1972 - 28.11.2026), bà Đào Thúy Hà, Tổng giám đốc Traphaco, cho biết, năm 2026, công ty tiếp tục tăng trưởng, doanh thu ước đạt hơn 2.920 tỉ đồng (tăng 10%); lợi nhuận sau thuế khoảng 306 tỉ đồng; thu nhập bình quân của người lao động ước tăng hơn 10% so với năm 2025. Riêng doanh thu các sản phẩm do Traphaco sản xuất và độc quyền phân phối tăng 14%.

Năm 2026, 8 thương hiệu sản phẩm của công ty được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8; là năm thứ 2 liên tiếp, cả hai phòng kiểm nghiệm của công ty trong top 10 chương trình thử nghiệm thành thạo liên phòng thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm là một trong những công cụ quan trọng để đánh giá khách quan năng lực thử nghiệm thông qua so sánh kết quả phân tích giữa các đơn vị.

Hoạt động này góp phần khẳng định độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, có vai trò quyết định quản lý chất lượng thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Năm 2027, công ty dự kiến khởi công nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, hướng tới trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.