Trâu bạch tạng tên 'Donald Trump' tại Bangladesh suýt bị hiến tế

Vi Trân
28/05/2026 16:00 GMT+7

Một con trâu bạch tạng tên Donald Trump tại Bangladesh đã được chính quyền sở tại mua lại và đưa vào sở thú khi sắp bị hiến tế trong lễ hội của người Hồi giáo.

Con trâu bạch tạng hiếm gặp được đặt biệt danh Donald Trump vì có cái bờm màu vàng trên đầu làm liên tưởng đến mái tóc của Tổng thống Mỹ, theo Reuters. Con trâu nặng gần 700 kg đã được một nông dân bán cho người khác tế thần trong lễ hiến tế Eid al-Adha của người Hồi giáo ngày 28.5. Bangladesh là quốc gia Nam Á với 170 triệu dân, trong đó đa số theo đạo Hồi.

Trâu bạch tạng tên 'Donald Trump' tại Bangladesh suýt bị hiến tế - Ảnh 1.

Con trâu bạch tạng tên Donald Trump tại Bangladesh

ẢNH: REUTERS

Thông tin con trâu bạch tạng mang tên Donald Trump sắp bị hiến tế gây sự chú ý trong cộng đồng, khiến chính quyền sở tại can thiệp và mua lại con trâu để đưa vào sở thú vì lo ngại an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Salahuddin Ahmed ngày 27.5 chỉ đạo mua lại con trâu bạch tạng và đưa vào sở thú quốc gia tại thủ đô Dhaka.

Trâu bạch tạng tên 'Donald Trump' tại Bangladesh suýt bị hiến tế - Ảnh 2.

Chính quyền Bangladesh đã mua lại con trâu và đưa vào sở thú ngay trước khi nó bị hiến tế

ẢNH: REUTERS

"Quyết định đã được đưa ra vào phút chót để cứu con trâu khỏi bị hiến tế vì những lo ngại an ninh và mức độ quan tâm bất thường của công chúng", một quan chức Bộ Nội vụ Bangladesh nói.

Chủ nhân cũ của con trâu là ông Ziauddin Mridha cho biết em trai của ông là người đặt tên cho con trâu vì phát hiện điểm tương đồng với mái tóc của Tổng thống Mỹ. Ông nói rằng người dân từ khắp nơi đã đến trại của ông để xem con vật với màu da và cái bờm khác lạ.

Tuy nhiên, ông đã bán con trâu trước lễ Eid al-Adha. Sĩ quan Mohammad Ruhul Quddus phụ trách đồn cảnh sát Keraniganj tại Dhaka cho biết đã nhận chỉ thị của chính quyền yêu cầu mua lại con trâu vì đó là con vật hiếm có và còn rất nhỏ, có thể nuôi thêm vài năm nữa.

Ông Mridha nói rằng con vật rất hiền lành và mong muốn nó sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng.

Trâu bạch tạng tên 'Donald Trump' tại Bangladesh suýt bị hiến tế - Ảnh 3.

Con trâu có bờm tóc giống mái tóc của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sở thú ở Dhaka

ẢNH: REUTERS

Ông Atiqur Rahman, người quản lý Vườn thú quốc gia Bangladesh, cho hay đã dành riêng một chuồng riêng cho con trâu bạch tạng và bố trí người chăm sóc. Tuy nhiên, con vật sẽ được cách ly trong vòng 2 tuần.

Trâu bạch tạng là cá thể hiếm thấy tại Bangladesh, nơi hầu hết trâu đều có màu sẫm. Màu da của con trâu đã giúp nó trở nên nổi bật nhưng có lẽ chính cái tên của nó mới chính là yếu tố giúp nó sống sót.

Theo AFP, hơn 12 triệu con gia súc gồm dê, cừu, bò và trâu sẽ bị hiến tế trong ngày lễ.

Trâu bạch tạng làm khách mời đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 20.3 đã chào đón vị khách đặc biệt tại văn phòng của mình: một con trâu trắng to lớn gần đây được chuyển nhượng với giá 500.000 USD (khoảng 12,4 tỉ đồng).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
