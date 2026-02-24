Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Trẻ 4 tuổi bị bỏng nặng do ngã vào nồi nước sôi

Nam Sơn
Nam Sơn
24/02/2026 17:36 GMT+7

Nhiều trẻ phải nhập viện do tai nạn sinh hoạt, trong đó có trẻ bị bỏng đến 40% cơ thể do không may ngã vào nồi nước sôi luộc gà ngày tết.

Theo Bệnh viện Nhi T.Ư, trong kỳ nghỉ tết vừa qua, riêng tại Khoa Điều trị tích cực ngoại khoa của bệnh viện, các bác sĩ đã tiếp nhận 26 trường hợp trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.

Trẻ 4 tuổi bị bỏng nặng do ngã vào nồi nước sôi trong ngày tết 2026 - Ảnh 1.

Tại gia đình, cần lưu ý bảo vệ trẻ trước các nguy cơ gây bỏng nước sôi, bỏng nhiệt và một số tai nạn sinh hoạt

ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN NHI T.Ư

Đáng chú ý, trong các ca tai nạn sinh hoạt có trường hợp nhập viện là bệnh nhi 4 tuổi, quê Lạng Sơn, bị bỏng 40% cơ thể do không may ngã vào nồi nước sôi luộc gà. Do bỏng nặng, cháu bé được chuyển đến Viện Bỏng (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Nhi T.Ư lưu ý, tại gia đình, các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi (nước canh nóng, cháo...) thường do bất cẩn của người lớn khi trông trẻ, do đó, người lớn cần quan tâm phòng ngừa.

Nếu không may trẻ bị bỏng, việc sơ cứu ban đầu tại nhà cần thực hiện đúng để hạn chế độ sâu của bỏng, mức độ nặng toàn thân và tránh bị bội nhiễm. 

Cần nhanh chóng cách ly trẻ khỏi nguyên nhân gây bỏng. Với trẻ bỏng do nước sôi, bỏng hơi, cháo: ngay khi trẻ bị bỏng cần ngâm bộ phận bị bỏng (tay, chân) vào trong nước sạch, mát (từ 16 - 20 độ C). Nếu trẻ bị bỏng vùng mặt thì dùng khăn ướt mềm đắp vào mặt. 

Việc này có tác dụng giảm độ sâu của bỏng và làm giảm cảm giác đau đớn cho trẻ, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có điều trị bỏng để được điều trị kịp thời.

Nếu diện bỏng rộng thì cần chú ý giữ ấm cho trẻ ở những phần không bị bỏng.

Tai nạn do pháo

Trong dịp tết vừa qua, Bệnh viện Nhi T.Ư tiếp nhận bé trai 9 tuổi (ở Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tai nạn từ kíp nổ tự chế.

Gia đình bệnh nhi cho biết, khoảng 12 giờ trưa 16.2 (29 tháng chạp), trẻ nhặt được một vật nhỏ giống bóng đèn nhấp nháy, kích thước gần bằng đầu ngón tay. Khi trẻ lấy pin tiểu đấu nối vào vật này, thiết bị bất ngờ phát nổ khiến trẻ bị tổn thương hai mắt; tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc, giác mạc và mắt trái có dị vật. 

Ngoài ra, trên cơ thể của trẻ còn có nhiều vết thương do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn. Đa chấn thương khiến tính mạng trẻ bị đe dọa. Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cho trẻ.  

Sau phẫu thuật và điều trị tích cực, hiện bệnh nhi đã tự thở; hai mắt đã có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, tuy thị lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi.

Ngoài các ca tai nạn gây chấn thương, bỏng, nhiều trẻ bị vật nuôi tấn công. Trong 9 ngày dịp nghỉ tết, Phòng khám và tư vấn tiêm chủng của Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiếp nhận và tiêm vắc xin dại cho 110 trường hợp do bị chó, mèo và các vật nuôi cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp nghỉ dài ngày như tết hoặc các dịp nghỉ lễ trong năm là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích. 

Các gia đình cần đặc biệt lưu ý không để trẻ tiếp xúc với các vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường giám sát khi trẻ chơi trong nhà và ngoài trời, tránh các sự cố không mong muốn.

Tai nạn hóc dị vật đường thở thường xuất hiện ngay trong những tình huống sinh hoạt bình thường của trẻ và có xu hướng gia tăng vào dịp cận tết, khi gia đình bận rộn, trẻ ăn nhiều bánh mứt, hạt, đồ ăn tròn nhỏ.

Những điều người lớn cần lưu ý để ngừa hóc dị vật cho trẻ

