Sáng 25.11, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3, năm 2026.

Chủ trì cuộc họp có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em

Báo cáo tại chương trình, anh Hoàng Thái Nam cho biết, tiếp nối thành công của 2 phiên họp năm 2023 và 2024, phiên họp năm nay diễn ra trong 2 ngày 5 - 6.12, tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu.

Với chủ đề "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai", phiên họp tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến sự phát triển của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), tác động trực tiếp đến học tập, vui chơi, giao tiếp và phát triển của trẻ em.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến của 1.250.584 trẻ em trên cả nước. Trong đó, nội dung "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng" nhận được 207.524 lượt bình chọn.

Anh Hoàng Thái Nam báo cáo tại phiên họp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các đại biểu trẻ em sẽ thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nhiều vấn đề được đưa ra bàn luận như bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; phòng ngừa hành vi lợi dụng AI để giả mạo, gây hại cho trẻ em; nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng.

Các đại biểu trẻ em tham dự buổi họp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Theo ban tổ chức, phiên họp với sự đồng hành của Plan International Việt Nam sẽ tiếp tục tạo diễn đàn thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, giúp các em trải nghiệm hoạt động nghị trường, nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận theo luật Trẻ em năm 2016, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình và cho biết, không chỉ dừng ở 320 đại biểu mà chương trình là điểm tụ của mô hình Hội đồng trẻ em tại 34 tỉnh, thành, kết nối hàng triệu thiếu nhi cả nước.

"Chương trình nhằm bồi đắp sự tự tin, bản lĩnh cho thế hệ tương lai; giúp gia đình, nhà trường, các cơ quan hình thành thói quen lắng nghe trẻ; đồng thời chuyển hóa các kiến nghị thực tiễn thành chính sách, pháp luật", chị Nguyên chia sẻ.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Hồ Hồng Nguyên cũng cho biết, chủ đề năm nay được tổng hợp từ khảo sát hơn 1,2 triệu trẻ em toàn quốc cùng thảo luận của đại biểu. Ban tổ chức tối ưu hóa vai trò chủ thể của các em từ nội dung, điều hành đến thông qua nghị quyết.

Phiên họp cũng chú trọng bảo đảm tính đa dạng về giới tính, dân tộc, vùng miền và hoàn cảnh. Lần đầu tiên có đại biểu trẻ em khuyết tật tham gia, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng.

Các trẻ em là đại biểu phiên họp tham gia chương trình gặp mặt báo chí ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo lịch trình, ngày 6.12, phiên họp toàn thể giả định diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Các đại biểu trẻ em sẽ đảm nhiệm vai trò: Chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng và đại biểu Quốc hội, trực tiếp điều hành, phát biểu, thảo luận, tranh luận và giải trình. Trong đó, có 3 em đóng vai lãnh đạo Quốc hội và 5 em đóng vai các bộ trưởng.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, tranh luận, các đại biểu xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết của phiên họp, tổng hợp kiến nghị, đề xuất về xây dựng môi trường số an toàn, phát triển năng lực số và phát huy những giá trị tích cực của môi trường số.

Các kiến nghị sẽ được gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.