Trekking núi rừng, từ già đến trẻ rủ nhau đi ‘trốn khói bụi’

Những hình ảnh săn mây, chinh phục đỉnh núi không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ các cung đường gần Hà Nội đến những đỉnh núi hiểm trở ở Tây Bắc, trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến mỗi dịp cuối tuần, thu hút cả người trẻ lẫn dân văn phòng.

Không còn là sân chơi của dân phượt chuyên nghiệp, trekking dần mở rộng với nhiều người lần đầu trải nghiệm. Xu hướng “bỏ phố về rừng” phản ánh nhu cầu được vận động, hít thở không khí tự nhiên và tạm rời xa nhịp sống đô thị.

Theo anh Nguyễn Tiến Trung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), việc tiếp cận trekking qua mạng xã hội đã thôi thúc anh thử sức để cải thiện thể lực và khám phá thiên nhiên. “Trải nghiệm này cho mình cảm giác được vận động nhiều hơn, được mạo hiểm và hòa mình vào tự nhiên”, anh chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ, trekking không chỉ là chuyến đi mà còn là cách tận hưởng tuổi trẻ. Lê Tường Vy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng sau mỗi hành trình, cô nhận ra Việt Nam còn nhiều cảnh đẹp đáng khám phá, đồng thời giúp cải thiện thể lực và giải tỏa áp lực học tập.

Leo lên đỉnh núi để tận hưởng thiên nhiên là niềm đam mê của nhiều người trẻ Ảnh: Trần Chi

Trong khi đó, với dân văn phòng, trekking lại mang ý nghĩa “giải phóng”. Chị Hoàng Thị Duyên (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết làm việc lâu trong môi trường máy tính khiến tinh thần căng thẳng, và những chuyến đi giúp chị lấy lại năng lượng, cải thiện sức khỏe và sáng tạo hơn trong công việc.

Không chỉ người tham gia, những người dẫn đoàn cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt của xu hướng này. Theo anh Nguyễn Văn Thuyên (Chương Mỹ, Hà Nội), trekking hiện thu hút đa dạng độ tuổi, từ người trẻ đến trung niên, mỗi nhóm tìm kiếm một giá trị khác nhau, từ thử thách bản thân đến xả stress.

Sự phổ biến của trekking cũng kéo theo những thay đổi đáng chú ý. Ông Nguyễn Tấn Đạt (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết số lượng người tham gia tăng nhanh, thậm chí xuất hiện tình trạng “tắc đường trên núi”. Tuy nhiên, song song đó là ý thức bảo vệ môi trường dần được nâng cao, với nhiều nhóm chủ động nhặt rác trong hành trình.

“Trekking không đòi hỏi thể lực quá cao, quan trọng là sự kiên trì và dám bắt đầu”, ông Đạt chia sẻ.

Từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu đến các hành trình dài ngày, trekking đang trở thành một phần của lối sống mới, nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống nhanh. Và có lẽ, chính những thử thách trên đường đi lại là điều khiến trải nghiệm này trở nên đáng giá.