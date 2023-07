Treo thì dễ, gỡ sao khó?

Thế nhưng tình hình vẫn ì ạch. Bức tranh này cho thấy rõ nhất việc treo thì dễ nhưng gỡ vướng để cấp sổ hồng, trả quyền lợi cho người dân sao mà khó thế.

Ví dụ hơn 10.000 căn nhà thuộc 18 dự án phải tạm dừng thủ tục cấp sổ hồng được cơ quan quản lý phản hồi là do đang thanh tra, điều tra. Nhưng trả lời trong cuộc họp liên quan đến vấn đề này mới đây, đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, nói rõ trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm hoặc điều tra vụ án, nếu trong văn bản có yêu cầu tạm dừng việc cấp sổ hoặc ngăn chặn cập nhật biến động thì cơ quan chức năng mới thực hiện. Còn nếu văn bản chỉ yêu cầu cung cấp hồ sơ thì Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai phải thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đại tá Kim Lý còn nhắn nhủ có gì băn khoăn thì cứ trao đổi để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Vậy 2 đơn vị trên cần trả lời cho người dân được biết hơn 10.000 sổ hồng mà họ dừng cấp nói trên là do cơ quan công an yêu cầu cụ thể dừng cấp hay chỉ là cung cấp hồ sơ? Lâu nay, lý do đưa ra chỉ chung chung là "dự án đang thanh tra, kiểm tra" mà không biết là trách nhiệm thuộc về đơn vị nào. Rồi các dự án mà chủ đầu tư tha thiết xin đóng tiền sử dụng đất để làm sổ hồng, tại sao vẫn tắc? Lại có cả trường hợp lãnh đạo TP yêu cầu xem xét cấp sổ hồng cho người dân nhưng cơ quan cấp dưới vẫn không thực hiện, đến mức cư dân phải kiện cả cơ quan nhà nước ra tòa...

Mổ xẻ chi tiết từng dự án, từng nhóm nhà bị treo sổ hồng cho thấy thái độ và trách nhiệm làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, lãnh đạo các sở, ngành có thẩm quyền liên quan vẫn còn quá cứng nhắc, thiếu nhiệt tâm nếu không muốn nói là bàng quan trước quyền lợi của hàng vạn hộ dân. Chúng ta "treo" thì vì đủ mọi lý do nhưng tháo thì bao nhiêu giải pháp cũng không đủ, không được. Tại sao lại như vậy? Tại sao thắt thì được mà cởi lại vướng đủ đường?

Không chỉ sổ hồng, tại TP.HCM còn rất nhiều dự án treo không trả nhà, trả đất cho người dân dù họ đã đóng tiền đầy đủ; có dự án chưa được phê duyệt chủ trương đã triển khai bán hàng; có dự án bán hết đất nền từ 2 thập niên nhưng nợ thuế hàng trăm tỉ đồng, giờ bán không được ở không xong, không chỉ khách hàng khốn khổ mà bộ mặt đô thị cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Những trường hợp như thế này cần được tách bạch nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không chỉ riêng chủ đầu tư. Còn người dân, những người luôn tin rằng các dự án "to đùng" ngay trong lòng thành phố chắc chắn pháp lý phải đầy đủ, chuẩn chỉnh, thì cần phải giải quyết cho họ.

Trải nghiệm từ chính họ cho thấy nếu trổ thêm một cái cửa sổ, xây thêm cái tum... chỉ cần đổ xô vữa trước cửa đã có cán bộ địa phương tới nhắc nhở. Tại sao các dự án quy mô lớn sai phạm vẫn lọt tới lúc bán xong xuôi, người dân vào ở rồi mới treo sổ của họ?

Thế nên không chỉ nhanh chóng trả lại quyền lợi tất yếu của 81.000 căn hộ nói trên mà cần truy tới cùng trách nhiệm để xảy ra những sai phạm của chủ đầu tư. Phải chặt ngay từ đầu vào thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng trói sổ hồng đầu ra như hiện nay.