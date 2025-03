Trị An mãi 'âm vang mùa xuân'

Con tàu Trị An

Trước hết, phải nói về nguyên nhân tại sao một người sống ở Hà Nội như tôi lại dõi theo các hoạt động và sự kiện của các bạn. Công ty Thủy điện Trị An chính là nơi tôi đã được thấy một ngọn lửa nhiệt huyết, một tinh thần vững chãi. Có dịp đến Đồng Nai, tinh thần và nhiệt huyết ấy tôi đã cảm nhận mỗi lần nghĩ đến ngành năng lượng của đất nước. Đến giờ, tôi vẫn ví von các bạn là con tàu Trị An, là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cho công cuộc dựng xây đất nước.

Tôi nhớ lần đến Đồng Nai, được nghe giới thiệu về một nhà máy thủy điện mang tầm vóc quốc gia và việc xây dựng công trình này là yêu cầu cấp thiết. Khi đó, nhu cầu về điện ở miền Nam đòi hỏi phải có nguồn năng lượng lớn cho phát triển, đặc biệt là các ngành công nghiệp, nông nghiệp. Những kỷ niệm về ngày khởi đầu không bao giờ quên trong tâm trí cán bộ nhân viên của công ty và người dân trong vùng. Ngày 30.4.1984, công trình được khởi công, nổ mìn mở móng đập tràn. Ngày 10.5.1985, đổ khối bê tông đầu tiên ở đập tràn. Ngày 12.1.1987, ngăn dòng Đồng Nai và đến ngày 30.4.1988, tổ máy số 1 chính thức vận hành.

37 năm thủy điện Trị An đã mang dòng điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho phía nam, đảm bảo nguồn nước cho công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt cho hơn 5 triệu dân phía hạ lưu.

Được đến tham quan nhà máy thủy điện Trị An, tôi thực sự khâm phục trước việc vận hành của công trình quan trọng này, từ việc phải chú ý đến những yếu tố khách quan đến việc cung ứng, điều chỉnh, khi nào cần xả luôn là bài toán đòi hỏi công ty phải tập trung tính toán cẩn thận.

Thủy điện Trị An ẢNH: TGCC

Nghĩ đến công việc của những người kỹ sư, công nhân vận hành nhà máy điện, trong tôi bừng lên cảm giác xúc động lớn lao. Ngành điện là một trong những ngành vất vả, nhất là với công việc vận hành nhà máy thủy điện thì người công nhân kỹ thuật phải thức khuya, dậy sớm, làm đêm. Khó khăn kể không hết nhưng người Trị An vẫn luôn giữ vững tinh thần, luôn cố gắng hết mình trong công việc. Tập thể cán bộ, nhân viên công ty luôn đoàn kết để vượt qua nhiều thử thách, đưa Trị An đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Trị An, một công ty thủy điện ngày ngày đối mặt với những khó khăn từ khí hậu và thiên tai, nhưng đã cho ta thấy thế nào là sức mạnh của con người chế ngự thiên nhiên, tận dụng năng lượng thiên nhiên để giúp ích cho đời. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng để có dòng điện thường xuyên cung cấp cho nhân dân thì những con người ở Trị An phải luôn chú trọng công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thiết bị vô cùng cẩn thận và không để xảy ra sai sót. Đó là những công việc vô cùng phức tạp, phải là người yêu nghề, gắn bó với nghề thì mới có thể đảm bảo đủ độ tỉ mỉ để làm những công việc kỹ thuật phức tạp đó.

Vâng, người thợ thủy điện Trị An luôn mang trong mình niềm tự hào lớn lao. Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tất cả mọi ngành kinh tế của đất nước đều phải cố đứng vững, cố gắng hội nhập mạnh mẽ. Với ngành cơ bản như năng lượng thì chúng ta luôn phải vươn lên từng phút giây.

Và thủy điện Trị An đóng góp không nhỏ vào sự chuyển mình của Tập đoàn. Nhiều tỉ kWh được hòa vào lưới điện quốc gia, các chỉ tiêu liên tục tăng tiến và vượt kế hoạch, chừng đó đủ để nói lên thành công của Trị An trong giai đoạn phát triển hiện nay.

37 năm xây dựng, trưởng thành, những thế hệ của Công ty Thủy điện Trị An hăng say lao động sáng tạo từng ngày, liên tục ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, qua đó luôn thắp lên ngọn lửa mạnh mẽ của cả một tập thể. Các ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo từ việc nhỏ nhất như áp dụng phần mềm văn phòng, quản lý nhân sự, công việc cho đến việc ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã đưa Trị An lên tầm cao mới.

Trị An vẫn mãi "âm vang mùa xuân". Dòng nước mãi chảy, dòng điện mãi đi, đó là con đường dài bất tận của ngành điện. 37 năm một chặng đường vinh quang, thủy điện Trị An đã, đang và sẽ luôn vượt qua nhiều thử thách.