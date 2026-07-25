Tri ân người có công bằng chính sách thiết thực, việc làm cụ thể

Giữa không gian lắng đọng của Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra tối 24.7 tại Quảng Ninh, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhiều lần nhấn mạnh thông điệp, tri ân người có công phải được thể hiện bằng những chính sách cụ thể và thành quả phát triển của đất nước.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện ẢNH: THANH TÙNG

Theo Phó thủ tướng, suốt 79 năm qua, chăm lo người có công với cách mạng luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời là đạo lý, trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Dẫn chứng cho tinh thần ấy, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ninh đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Toàn tỉnh hiện có hơn 48.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ của Trung ương, Quảng Ninh còn ban hành nhiều chính sách đặc thù với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước, giúp người có công được chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Một dấu ấn khác được Phó thủ tướng nhắc đến là việc Quảng Ninh hưởng ứng chủ trương xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ trong 50 ngày đêm, địa phương đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo Phó thủ tướng, đó không chỉ là việc hoàn thành một nhiệm vụ mà còn là sự tri ân, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó thủ tướng cũng cho rằng mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh lịch sử. Nếu thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân để giành độc lập, thống nhất đất nước thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm giữ gìn thành quả ấy, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Theo Phó thủ tướng, tên gọi của chương trình "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ gợi nhớ những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ lý tưởng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình muốn lan tỏa trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai nêu bật nhiều hình tượng, sự kiện và nhân vật tiêu biểu của Quảng Ninh như phong trào công nhân vùng mỏ, Binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển... cùng những người con Quảng Ninh đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, làm nổi bật những đóng góp của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.