Trí Quang: Tôi bị đạo diễn Châu Huế chửi một trận vì mang ‘bao thư’ tới nhà

Để ôn lại kỷ niệm một thời, Tiết Cương diện lại bộ vest anh từng mặc gần 20 năm trước trong phim Hướng nghiệp. MC Đại Nghĩa bày tỏ bất ngờ: “Nào giờ người ta nói Tiết Cương rất kỹ tính, chi tiêu tằn tiện. Cho nên, anh ấy may bộ đồ 20 năm mà giờ còn nguyên thì cũng dễ hiểu”. Trước sự “cà khịa” của MC, diễn viên phim Mẹ chồng “đứng hình”. Anh đáp lại: "Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm vai chính đầu đời nên đã giữ rất kỹ bộ đồ này".

Ra mắt công chúng vào đầu thập niên 2000, phim Hướng nghiệp nhanh chóng trở thành hiện tượng và để lại dấu ấn sâu sắc trên màn ảnh. Tác phẩm của cố đạo diễn Châu Huế cũng là bước đệm giúp nhiều diễn viên thành danh.

Về phía Trí Quang, anh xúc động cho biết thời điểm ghi hình bộ phim là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Lúc đó, nam diễn viên vừa mới chập chững vào nghề, may mắn nhận vai nhờ đi casting. Do trang thiết bị còn hạn chế nên quá trình quay phim cũng đặc biệt hơn so với hiện tại.

Trí Quang kể: “Thời đó, đi quay chỉ có một máy thôi, quay từng diễn viên, từng câu thoại chứ không như bây giờ… Chú Châu Huế phải xếp một dàn diễn viên ngồi chờ, ai trang điểm xong thì ra quay trước. Diễn viên thời đó giỏi khi phải tự tưởng tượng ra bạn diễn để ghi hình. Sau khi xong xuôi hết, chú mới cho quay cảnh mọi người chung một khung hình…".

Thậm chí, phim bấm máy được 1 tháng mới tìm được nữ diễn viên phù hợp. Tiết Cương tiết lộ: “Đối với diễn viên nữ, đạo diễn chỉ chọn được một mình Lê Khánh. Hai nữ chính đến ngày quay vẫn chưa tìm được. Đến ngày cuối cùng trước khi bấm máy mới tìm được Như Phúc. Còn vai Thư (Huệ Minh), phim quay 1 tháng sau mới tìm được người phù hợp. Chúng tôi chỉ tưởng tượng ra, chứ chưa biết mặt mũi thế nào”.





Tại chương trình, Như Phúc bày tỏ xúc động khi tái ngộ đồng nghiệp cũ. Cô tâm sự: “Những lúc buồn, tôi mở điện thoại xem phim anh Trí Quang đóng, tôi thấy vui vì được thấy anh trên màn ảnh, y như yêu ảnh vậy. Tôi cũng có cảm giác giống vậy nhưng ít hơn do không tương tác nhiều”.

Tiết Cương hé lộ kỷ niệm đáng nhớ với Như Phúc: "Khi Như Phúc đến ra mắt đoàn phim, ai cũng “tá hỏa”. Lúc đó, Như Phúc gặp nhiều biến cố gia đình nên nhìn cổ tiều tụy, ốm lắm, hai gò má hóp lại. Như vậy thì lên hình không đẹp nên đạo diễn Châu Huế cho cô ấy gắn hai cục bông gòn và hóa trang cho mặt bầu bĩnh hơn. Trong một lần diễn cảnh ăn bánh mì thì Như Phúc lỡ ăn... hai cục bông gòn".

Đặc biệt, Như Phúc bật khóc nức nở khi nhớ về cố đạo diễn Châu Huế, người từng giúp cô trưởng thành và nổi tiếng trong nghề. Cô tâm sự: "Nếu như không có chú thì chắc tôi không có ngày hôm nay”. Trí Quang cũng rưng rưng kể về chuyện mình gửi "bao thư" cho vị đạo diễn gạo cội vì được nhận vai.

“Sau khi tôi và Khương Thịnh nhận vai, một người thân cận với chú Châu Huế có đến nói rằng hai đứa có vai rồi thì nên làm gì đó trả ơn cho chú, đưa tiền cho chú. Lúc đó, tôi và Khương Thịnh là diễn viên mới, rất cần vai. Tụi tôi hẹn nhau lên nhà chú, mỗi đứa bỏ tiền vào bao thư, kèm một phần quà đưa cho chú. Đến nơi thì chú không ở nhà. Tối đó, chú gọi cho tụi tôi và la một trận: “Các anh lên đây cầm tiền về ngay, tôi không cần”. Chúng tôi liền lật đật chạy lên. Chú nói rằng mình rất khổ nên nhiều người trong đoàn thương nhưng thực sự không cần tiền. Còn phần quà thì chú nhận. Từ đó, chúng tôi cảm kích và quý trọng chú rất nhiều”, anh bật khóc nói.

Chương trình Vang bóng một thời lên sóng vào lúc 21 giờ, thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.