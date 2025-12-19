Trí thức trẻ Việt ở Úc đưa khoa học về phục vụ đất nước

Ngày 18.12, tại Hà Nội, vòng chung kết giải thưởng Nghiên cứu khoa học AURORA 2025 đã diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm của giới khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại Australia.

AURORA 2025 do Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt – Úc phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức, dưới sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi được thiết kế như một cầu nối chiến lược, nhằm đưa các ý tưởng nghiên cứu của người Việt ở nước ngoài tiếp cận hệ sinh thái khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.

Tham dự sự kiện có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại diện các trường đại học và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, vật liệu, y sinh và công nghệ cao.

Giải thưởng AURORA 2025 đã chính thức tìm ra những đề tài xuất sắc nhất, đại diện cho thế hệ trí thức trẻ người Việt đang học tập, nghiên cứu tại Australia, với khát vọng đưa khoa học gắn chặt hơn với các vấn đề thực tiễn của Việt Nam ẢNH: C.T.V

Tại vòng chung kết, 5 đội xuất sắc nhất đã trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học và doanh nhân. Các đề tài tập trung vào những vấn đề đang được xã hội và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm: Xử lý vi nhựa tại lưu vực sông Mekong, gắn với bảo vệ nguồn nước và thủy sản; Tăng khả năng chịu hạn của cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu và suy thoái đất; Vật liệu và thiết bị y sinh công nghệ cao trong điều trị ung thư; Dự báo và quản lý rủi ro cháy rừng, phục vụ bảo vệ rừng và phát triển bền vững; Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để xử lý nước thải công nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Điểm chung của các đề tài là được nghiên cứu trong môi trường học thuật tiên tiến tại Australia, nhưng hướng trực tiếp đến bối cảnh, dữ liệu và nhu cầu của Việt Nam.

Theo ban tổ chức cuộc thi, nhiều đại diện doanh nghiệp tham dự đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ tới các kết quả nghiên cứu, không chỉ ở góc độ học thuật mà đặc biệt ở khả năng thương mại hóa và triển khai thử nghiệm. Một số doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đặt hàng nghiên cứu tiếp theo, hoặc phối hợp cùng nhóm tác giả xây dựng dự án pilot, thử nghiệm quy mô nhỏ, làm tiền đề cho hợp tác dài hạn. Cuộc thi đã giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và giới khoa học.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đặc biệt trong việc huy động chất xám của trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài ẢNH: C.T.V

Kết quả chung cuộc giải nhất đã được trao cho đề tài điện cực mềm Silicon Carbide ứng dụng trong theo dõi tế bào và điều trị ung thư (đề tài mở ra hướng tiếp cận mới trong thiết bị y sinh công nghệ cao, kết hợp vật liệu tiên tiến và y học chính xác, cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn trong điều trị ung thư tại Việt Nam); giải nhì cho nghiên cứu tối ưu hóa vùng rễ cây trồng nhằm tăng khả năng chịu hạn (nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán và suy thoái đất ngày càng gia tăng); giải ba cho đề tài đánh giá và xử lý vi nhựa tại lưu vực sông Mekong (đề tài tiếp cận trực diện một trong những thách thức môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay, với khả năng mở rộng và ứng dụng cho Đồng bằng sông Cửu Long); 2 giải khuyến khích cho các nghiên cứu về mô hình hóa cháy rừng và xử lý nước thải từ phụ phẩm nông nghiệp.

Theo ban tổ chức, AURORA 2025 không khép lại ở lễ trao giải. Các đề tài xuất sắc sẽ tiếp tục được kết nối với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các chương trình ươm tạo, quỹ đổi mới sáng tạo trong nước. AURORA được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đặc biệt trong việc huy động chất xám của trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài.