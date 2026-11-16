Triển khai chương trình điều trị chàm bớt bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

Ngày 16.11, Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà tài trợ để triển khai chương trình "Xóa bớt cho em".

Theo đó, chương trình sẽ triển khai chiến dịch tầm soát và điều trị chàm bớt bẩm sinh miễn phí cho trẻ em, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và nhà trường về các bệnh lý sắc tố da bẩm sinh nhằm xóa bỏ mặc cảm ngoại hình cho thế hệ trẻ.

Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà tài trợ để triển khai chương trình "Xóa bớt cho em" ẢNH: BTC

Đồng thời chương trình sẽ xây dựng, triển khai mô hình "Bệnh viện di động" hoặc các đợt khám sàng lọc trực tiếp tại các địa phương, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình sẽ ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến, đặc biệt là các công nghệ laser thẩm mỹ điều trị hiện đại, an toàn trong quá trình chữa trị chuyên sâu cho các bệnh nhi; bảo đảm 100% các ca được tiếp nhận sẽ theo đuổi hết liệu trình y khoa chuẩn quy định.

Bên cạnh đó chương trình cũng tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn chuyên môn ngắn hạn về quy trình chăm sóc da học đường, chăm sóc và bảo vệ da sau điều trị cho phụ huynh, giáo viên và cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại địa phương nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và tái hòa nhập cộng đồng cho các em.

Đồng thời, chương trình sẽ phát triển mạng lưới kết nối các nguồn lực xã hội, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các y, bác sĩ, chuyên gia da liễu đầu ngành tham gia vào hệ sinh thái của chương trình "Xóa bớt cho em", tạo nguồn lực bền vững cho giai đoạn 2026 - 2030.

Anh Nguyễn Thiên Tú, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Ngoài ra chương trình cũng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà, học bổng hoặc hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt cho gia đình các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong suốt quá trình điều trị; lồng ghép hoạt động thiện nguyện y tế với các phong trào tình nguyện vì cộng đồng của tổ chức Đoàn, Hội.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thiên Tú, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, cho biết đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các bạn thanh thiếu nhi bị chàm, bớt, có cơ hội chăm sóc sức khỏe, điều trị, xóa đi mặc cảm để tự tin trong cuộc sống.



