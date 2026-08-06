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Chính trị

Triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Thái Lan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
Chiều 5.8, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram đang có chuyến thăm chính thức VN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành trong ASEAN và Tiểu vùng Mê Kông.

Triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ VN - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỉ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, doanh nghiệp và địa phương. Mở rộng hợp tác về du lịch, GD-ĐT, KH-CN, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân; nhất trí tiếp tục phối hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị VN - Thái Lan; quan tâm phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người VN tại Thái Lan; tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội VN với Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan. Mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nhóm Nghị sĩ trẻ, nhóm nữ Nghị sĩ và cơ quan tham mưu của Quốc hội hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối", góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mê Kông.

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