Triển lãm đầu tay của nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê

Được thế giới biết đến với vai trò diễn viên điện ảnh, chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế phục trang, nhưng Trần Nữ Yên Khê đã âm thầm theo đuổi hội họa và điêu khắc xuyên suốt hơn 3 thập niên qua. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ nghệ sĩ với các tác phẩm mới nhất, được hoàn thiện tại Paris (Pháp) và TP.HCM.



Đạo diễn Trần Anh Hùng, Trần Nữ Yên Khê cùng mẹ và con trai tại buổi khai mạc triển lãm tối 21.10 Đ.T

Trong bộ tác phẩm điêu khắc với tên gọi White Blank, Yên Khê tạo ra các dạng thể trôi chảy mang đến một nguồn lặng tưởng và khuây khỏa, thoát khỏi những hỗn loạn trong thế giới chúng ta đang sống. Được tạo nên từ nhiều chất liệu như thạch cao, đồng đúc và vật liệu tổng hợp, tạo hình của các tác phẩm này mềm mại, sống động mà chẳng thể nhận dạng như những thực thể rõ ràng, lại đồng thời thật thân quen. Tác phẩm điêu khắc của Yên Khê hoàn toàn không màu sắc, được định hình bởi các vùng tối và sáng, chuyển mình thay đổi cấu trúc theo chuyển động của ánh sáng.

Yên Khê cho biết: "Tạo hình cầu kỳ của những tác phẩm điêu khắc này khơi gợi sự phức tạp của cây cỏ và đại dương, cũng như sự nguyên sơ của hang động, dấy lên cảm xúc qua sắc trắng, sự tương phản, giản lược, hàm chứa và vẫy gọi vào một trải nghiệm tĩnh lự".

Loạt tranh Giữa chắc chắn và hoài nghi cũng không kém lôi cuốn với tựa đề ngụ ý về sự phân cực ngày một gia tăng trong thời đại ngày nay.

Trong các tác phẩm trên giấy dó có tựa đề Gió, thay vì sự mềm mại như tơ của những lớp giấy dâu tằm trong tranh, Yên Khê lại trừu tượng hóa những dạng hình thành những hình khối rắn chắc nhiều sắc màu.

Các tác phẩm của Yên Khê được giới thiệu lần đầu tới công chúng Đ.T

Tác phẩm của Yên Khê không cố gắng đại diện hay tái tạo một hình ảnh cụ thể mà hướng tới những dạng hình trừu tượng, sống động, khơi dậy cảm xúc.

Trần Nữ Yên Khê có sự nghiệp diễn xuất xuyên suốt 30 năm qua với những vai diễn trong các phim như Mùi đu đủ xanh (1993), Xích lô (1995), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000)... Gần đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế trang phục cho phim The Taste of Things (2023) do đạo diễn Trần Anh Hùng - chồng chị - thực hiện. Anh đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023 qua bộ phim mới nhất này.